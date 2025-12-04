Bucureștiul intră în linie dreaptă în cea mai aprinsă confruntare politică a sfârșitului de an - cine va ocupa fotoliul lăsat liber de Nicușor Dan?

Un oraș de milioane, un buget de miliarde și o decizie care poate schimba tot. Finalul de campanie și ziua votului, două zile capitale pentru inima României, aduc, la Antena 1, Edițiile Speciale Observator care tranșează viitorul Bucureștiului.

Alegeri capitale pentru România. „Pe urmele lui Nicușor Dan” - Dezbaterea decisivă, vineri, ora 17.30 la Observator!

VINERI, 17.30 – Ediție Specială Observator: Drulă, Ciucu și Băluță față în față cu Bucureștiul real

Vineri, în ultima zi de campanie, dezbaterea decisivă e în direct, la Observator! Primii clasaţi în majoritatea sondajelor îşi susţin pledoaria finală într-o ediţie specială Observator - Alege bine pentru tine! Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu și Daniel Băluță vin față în față cu Alessandra Stoicescu, de la 17.30.

Ediția Specială de vineri deschide un weekend decisiv și este un instrument esențial pentru alegători: o radiografie a celor care vor să conducă orașul și o ocazie de a vedea cine este cu adevărat pregătit pentru unul dintre cele mai grele mandate din administrația locală. Candidații sunt puși față în față cu bucureștenii și cu cele mai apăsătoare probleme ale orașului: infrastructură, trafic, curățenie, poluare, siguranță, bani publici, investiții întârziate.

Pentru prima dată, aspiranții la fotoliul de primar, dau testul suprem! Alessandra Stoicescu i-a scos din zona de confort și i-a dus în punctele fierbinţi ale oraşului pe care vor să-l conducă, pe străzile unde fiecare dintre noi pierde zile din viaţă, în traficul real al Bucureștiului. În Ediția Specială de vineri, vedem reacțiile lor în intersecții sufocate și modul în care răspund provocărilor zilnice ale unui oraș aflat la limită. Cum gândesc, ce îi irită, ce îi surprinde? Cum gestionează presiunea? Cum se raportează la lipsurile pe care le văd cu ochii lor? Toate răspunsurile, în direct, la Antena 1.

DUMINICĂ – ziua votului. Maraton Observator și Ediția Specială de la 20.00, în care aflăm noul Primar al Capitalei

Duminică, Observator transformă ziua în care Bucureștiul alege într-un maraton informativ complet. De la 06.00, în ediția prezentată de Andra Petrescu și Mihai Jurca, jurnaliștii Observator sunt în direct din secțiile de votare cu primele informații despre prezență, incidente și atmosfera unui oraș aflat în plină mobilizare.

La ora 13.00, evoluția votului, analizele momentului, primele tendințe și reacții politice sunt aduse în direct de Mădălina Iacob şi Florin Căruceru, alături de invitații lor, Bogdan Ivănel, Matei Sumbasacu, Corneliu Belciug și Sorin Cheval, reprezentanți ai societății civile.

ORA 20.00 - Momentul adevărului. Ediția Specială Observator cu Alessandra Stoicescu. Rezultatul votului, în direct

Seara de duminică schimbă destine politice și conturează viitorul Bucureștiului. De la ora 20.00, Alessandra Stoicescu prezintă Ediția Specială Observator în care România află rezultatele votului și numele celui care va conduce Primăria Capitalei în următorii patru ani. Observator oferă radiografia completă a serii în care Bucureștiul își alege viitorul. Telespectatorii văd în direct reacțiile candidaților, primele declarații, analizele experților și impactul asupra întregii țări. Edițiile Speciale pot fi urmărite în direct pe Antena 1 și antenaplay.ro. Toate declarațiile și informațiile vor fi disponibile, în timp real, pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator, Instagram Observator și Tik Tok Observator. Informații de ultimă oră vă stau la dispoziție non-stop și pe canalul de WhatsApp Observator și în Aplicația Observator News, care poate fi descărcată din Google Play sau din App Store.

În fiecare zi, Observator pune întrebările și arată faptele. Pentru ca românii să ia deciziile. Alege BINE pentru TINE! În fiecare zi.