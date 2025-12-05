Antena Căutare
Cum a apărut Ioana, partenera lui Ilie Bolojan, în vizita oficială de la Viena. Ce s-a aflat despre relația celor doi: „Nu discut"

Cum a apărut Ioana, partenera lui Ilie Bolojan, în vizita oficială de la Viena. Ce s-a aflat despre relația celor doi: „Nu discut”

Ilie Bolojan a surprins pe toată lumea când a apărut la Viena de mână cu iubita sa, Ioana. Iată cum au fost surprinși și ce s-a aflat despre relația celor doi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Decembrie 2025, 13:00 | Actualizat Vineri, 05 Decembrie 2025, 13:01
Galerie
Ce s-a aflat despre relația lui Ilie Bolojan cu Ioana | ProfiMedia, YouTube

Ilie Bolojan a atras toată atenția în cursul zilei de miercuri la Ambasada României de la Viena. Cu ocazia Zilei Naționale, Premierul a făcut o viziă oficială, însă apariția sa a surprins prin faptul că nu a fost singur.

Prim-ministrul a fost însoțit de partenera sa de viață, Ioana.

Cum au fost surprinși Ilie Bolojan și Ioana în vizita oficială de la Viena. Ce se aude de o posibilă căsătorie

Presa autohtonă a semnalat o premieră în privința lui Ilie Bolojan, și anume prim-ministrul a fost însoțit de partenera sa de viață la un eveniment oficial din străinătate. Cei doi au mai apărut împreună la evenimente organizate în România, însă este pentru prima dată când Ioana îl însoțește într-o vizită oficială externă.

Premierul Bolojan a fost prezent la Ambasada Română de la Viena și a ținut un discurs cu ocazia Zilei Naționale. Însă atenția nu a fost pe mesajul transmis de liderul Guvernului, ci a fost acaparată de prezența Ioanei.

Aceasta a purtat o ținută sobră - costum negru cu fustă și sacou, dresuri negre, la fel și pantofii cu toc; totodată a optat pentru un minim de bijuterii -, însă cei doi au surprins audiența prin faptul că s-au ținut de mână când au pășit în sediul Ambasadei. Ioana a zâmbit și a aplaudat discursul premierului (Vezi imaginile aici).

Ilie Bolojan s-a întâlnit și cu Viktor Orbán în drum spre Viena și, odată ajuns acolo, a discutat cu politicieni de rang înalt din Austria și a participat la recepții diplomatice.

Este o premieră prezența Ioanei alături de Ilie Bolojan în afara țării la evenimente politice. Cei doi au o relație de aproximativ trei ani, însă au ținut până acum lucrurile în privat.

Cu toate că nu se știe încă statutul celor doi, dacă au oficializat relația sau nu printr-o cununie, potrivit unei surse, prima fotografie de cuplu ar fi din 2022 când au fost nași de cununie.

Deși în declarația de avere a premierului nu figurează căsnicia, există voci care afirmă că a avut loc căsătoria celor doi în secret.

Potrivit unei surse, purtătorul de cuvânt al Guvernului ar fi dezvăluit că Ilie Bolojan a fost însoțit de soția sa la evenimentul oficial de la Viena: „Nu este partenera, ci soția primului ministru.”

„Soția dlui Ilie Bolojan și-a plătit din fonduri proprii toate costurile ocazionate de deplasarea la Viena unde l-a însoțit pe premier la un eveniment al comunității românești, cu ocazia Zilei Naționale a României, organizat de Ambasada României”, a mai adăugat. „Nu discut viața personală a premierului. M-ați întrebat de costuri, v-am răspuns.”

colaj ilie bolojan și ioana
Ioana este asistentă medicală la Spitalul CFR din Oradea și este a doua soție a lui Ilie Bolojan. Prim-ministrul a fost căsătorit cu Florentina timp de 20 de ani, au divorțat în 2013, și au împreună două fete.

