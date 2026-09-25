Antena Căutare
Home News Actualitate Destine cu parfum de lavandă, ultimele două difuzări, din 15 octombrie. Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN revine din 29 octombrie

Destine cu parfum de lavandă, ultimele două difuzări, din 15 octombrie. Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN revine din 29 octombrie

Pentru că în următoarele 11 zile, naționala de fotbal a României va disputa nu mai puțin de 4 meciuri în drumul spre EURO, confruntări care se văd în exclusivitate pe Antena 1 şi AntenaPLAY, ultimele două difuzări ale spin off-ului Destine cu parfum de lavandă se văd pe 15, respectiv 22 octombrie, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 25 Septembrie 2026, 10:15 | Actualizat Vineri, 25 Septembrie 2026, 10:16
Destine cu parfum de lavandă, ultimele două difuzări, din 15 octombrie. Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN revine din 29 octombrie | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Din 29 octombrie, ultima parte a sezonului final al serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN se vede în fiecare joi, de la 20.30, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Două difuzări până la finalul poveştii serialului original „Destine cu parfum de lavandă”

După un sezon marcat de confruntări decisive, răsturnări de situație şi adevăruri nerostite care au ieşit la lumină, spin of-ul serialului original Iubire cu parfum de lavandă, Destine cu parfum de lavandă ajunge la final. În ultimele două difuzări, din 15, respectiv 22 octombrie, toate poveştile construite în universul fragil din Podişor ajung în punctul în care personajele trebuie să îşi asume alegerile şi să îşi înfrunte propriile destine.

Creatoarea serialului original, Ruxandra Ion, alături de scenariştii proiectului, dezvăluie: „Destine cu parfum de lavandă a fost un proiect foarte special pentru noi. Încă de la început, ni l-am imaginat ca pe un serial «felie de viață», în care spectatorii să se regăsească și să recunoască frânturi din propriile experiențe. De-a lungul sezoanelor, am urmărit viața unei întregi comunități, am vorbit despre familie, prietenie și legăturile care se nasc între oameni.

Articolul continuă după reclamă

Acum, când serialul ajunge la final, este firesc ca fiecare dintre aceste istorii să-și găsească încheierea. Am păstrat însă suspansul până în ultimele episoade și sperăm ca deznodământul să-i surprindă plăcut pe cei care ne-au fost alături, căci abia în ultimul episod vom afla dacă Teo și Andrei, după toate încercările prin care au trecut, vor rămâne împreună. Vă mărturisim și un mic secret: finalul ne-a surprins chiar și pe noi.

Unele personaje ne vor surprinde și vor face alegeri neașteptate, care vor schimba nu doar propriul destin, ci și viețile celor din jur. Nu vă spunem despre cine este vorba. Vă dăm însă întâlnire, pentru ultima oară, în lanul de lavandă și vă lăsăm să descoperiți singuri cum se încheie totul. La final, vrem să le mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături - sperăm că dragostea și speranța vor rămâne vii în câmpul mov, acolo unde totul este posibil”.

Din 29 octombrie, începe ultimul capitol al sezonului final „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”

Cu un puternic impact asupra publicului, serialul care a captivat telespectatorii difuzare cu difuzare prin povestea sa impresionantă şi personajele puternic conturate revine în grila Antena cu ultima parte a sezonului final. Scenariştii proiectului, Ruxandra Ion, Radu Grigore, Bianca Mina şi Raluca Mănescu vin cu detalii sezonul celor mai grele alegeri, anotimpul răzbunării şi al trădărilor, în care fiecare trebuie să îşi aleagă drumul între iubire şi ură.

„Odată cu încheierea serialului <<Destine cu parfum de lavandă>>, îi invităm pe spectatori să rămână alături de noi pentru sezonul final <<Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN>>. Pentru noi, <<Ana>> a fost întotdeauna mai mult decât povestea unei fete care își caută mama. Prin acest serial ne-am propus să vorbim despre ce înseamnă, de fapt, o familie: ce ne apropie, ce ne face să ne simțim legați unii de ceilalți și ce ne ține împreună atunci când totul pare să ne despartă.

În centrul ultimului sezon rămâne drumul Anei. Spectatorii vor afla dacă va reuși să rămână lângă Tudor, marea ei iubire, dar și lângă Victoria, mama pe care a căutat-o atât de mult. La rândul ei, Victoria va trece prin cel mai greu test al vieții sale: o confruntare cu trecutul, care se întoarce împotriva ei atunci când se așteaptă cel mai puțin și amenință să-i răpească viitorul. În acest sezon, fiecare personaj va fi de fapt împins la limită, iar noi sperăm ca publicul să fie surprins atât de alegerile lor, cât și de felul în care acestea vor schimba drumul tuturor.

Îi invităm pe cei de acasă să rămână alături de noi în fiecare joi și să-i urmărească pe actorii acestei distribuții excepționale, care dau viață personajelor cu atât de mult talent, implicare și generozitate. Le mulțumim pentru felul în care au făcut ca această poveste să ajungă la public și să fie atât de iubită”.

+11
Mai multe fotografii

Nu ratați ultimele episoade ale celor mai îndrăgite seriale originale semnate Ruxandra Ion şi produse de Dream Film Production, în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Andreea Vasile, rol-cheie ȋn noul serial original semnat Ruxandra Ion, pentru Antena 1, Inimă sub acoperire...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ilie Năstase a răbufnit după cadoul de 8 milioane de euro al lui Ion Ţiriac pentru Nadia: „România nu mai există” Ilie Năstase a răbufnit după cadoul de 8 milioane de euro al lui Ion Ţiriac pentru Nadia: &#8222;România nu mai există&#8221;
Observatornews.ro Cum va fi vremea în luna octombrie. Meteorologii anunță temperaturi peste mediile normale Cum va fi vremea în luna octombrie. Meteorologii anunță temperaturi peste mediile normale
Antena 3 Centura Comarnic, aproape de deschiderea oficială. Cum arată drumul de 6 km care ar trebui să ajute la deblocarea traficului pe DN1 Centura Comarnic, aproape de deschiderea oficială. Cum arată drumul de 6 km care ar trebui să ajute la deblocarea traficului pe DN1
SpyNews Când va fi înmormântată Valentina, fata găsită moartă într-o valiză. Declarațiile mamei tinerei Când va fi înmormântată Valentina, fata găsită moartă într-o valiză. Declarațiile mamei tinerei
„Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Andreea Vasile, rol-cheie ȋn noul serial original semnat Ruxandra Ion, pentru Antena 1, Inimă sub acoperire
Andreea Vasile, rol-cheie ȋn noul serial original semnat Ruxandra Ion, pentru Antena 1, Inimă sub acoperire
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Sărutul dintre Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru a atras toate privirile. Povestea lor a început în urmă cu peste 20 de ani
Sărutul dintre Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru a atras toate privirile. Povestea lor a început în urmă cu...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x