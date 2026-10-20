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Doliu în lumea modei! Sahara Ray, fosta iubită a lui Justin Bieber, a murit la doar 34 de ani, la câteva luni după ce a născut

Sahara Ray, model australian și creatoare de costume de baie, s-a stins din viață la vârsta de 34 de ani, la câteva luni după nașterea fiicei sale.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 20 Octombrie 2026, 08:40 | Actualizat Marti, 20 Octombrie 2026, 08:41
Doliu în lumea modei! Sahara Ray, fosta iubită a lui Justin Bieber, a murit la doar 34 de ani, la câteva luni după ce a născut | antena 1
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Familia a confirmat vestea tristă, însă cauza decesului nu a fost făcută publică.

Sahara Ray a murit duminică, 18 octombrie, într-un spital, înconjurată de cei dragi. Potrivit publicației americane TMZ, familia sa a confirmat decesul luni, printr-un mesaj emoționant, în care a vorbit despre dragostea pe care apropiații i-au purtat-o.

„A murit aseară, la spital, înconjurată de familie. Era atât de iubită”, au transmis membrii familiei pentru TMZ. Până în acest moment, nu au fost oferite informații oficiale despre cauza morții.

Devenise mamă la începutul anului

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Dispariția modelului este cu atât mai dureroasă cu cât aceasta își începuse recent un nou capitol al vieții. Sahara Ray a devenit mamă în ianuarie 2026, când a adus pe lume o fetiță pe nume Snow.

Potrivit publicației TMZ, modelul împărtășise cu urmăritorii săi momente din această perioadă specială. Într-o postare publicată în luna iulie, aceasta a distribuit fotografii cu fiica sa, însoțite de mesajul „My whole heart”, adică „Întreaga mea inimă”.

Postarea a căpătat acum o semnificație aparte pentru cei care au urmărit-o de-a lungul timpului, fiind ultima sa publicație de pe Instagram, potrivit relatărilor presei internaționale.

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O carieră în modelling

Sahara Ray era fiica celebrului surfer australian Tony Ray și și-a construit o carieră în modelling, devenind cunoscută și datorită prezenței sale pe rețelele sociale. Ulterior, și-a dezvoltat propria afacere în domeniul modei, lansând brandul de costume de baie Sahara Ray Swim.

Numele său a ajuns în atenția presei internaționale și în 2016, când a fost fotografiată alături de cântărețul Justin Bieber, în timpul unei vacanțe în Hawaii. De-a lungul anilor, activitatea sa profesională și viața personală au atras interesul publicului.

Problemele de sănătate despre care vorbise public

În 2024, Sahara Ray a dezvăluit că fusese diagnosticată cu sindromul Guillain-Barré, o afecțiune neurologică rară, care poate provoca slăbiciune musculară și paralizie. Diagnosticul a fost anunțat după un accident rutier grav, în urma căruia modelul a vorbit deschis despre dificultățile întâmpinate în procesul de recuperare.

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Moartea Saharei Ray lasă în urmă familia, prietenii și o fetiță care abia și-a început viața alături de mama sa. Cauza decesului nu a fost dezvăluită până la momentul publicării informațiilor de către presa internațională.

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