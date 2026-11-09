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Pe cine acuză Franța că s-ar afla în spatele atacurilor cibernetice asupra frigiderelor din supermarketuri

Franța a acuzat Iranul că s-ar afla în spatele atacurilor cibernetice din supermarketuri. Ministrul de externe al Franței, Jean-Noel Barrot, a transmis că atacul a fost comis de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 19:54 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 20:04
Franța a transmis un răspuns ferm despre atacul cibernetic din noaptea din 11 spre 12 octombrie. | Hepta
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Atacurile cibernetice din Franța au determinat creșterea temperaturilor în frigiderele și congelatoarele din mai multe supermarketuri, iar acest lucru a dus la alterarea produselor și, implicit, la pierderi totale de câteva milioane de euro.

Franța acuză Iranul de atacurile cibernetice din supermarketuri

Ministrul de Externe al Franței a răspuns în urma atacului cibernetic și susține că în spatele acestuia ar fi Iranul, prin Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice. Jean-Noel Barrot a precizat că acest atac a fost fără precedent și a anunțat că vor exista repercusiuni.

”Acesta reprezintă primul atac cibernetic de amploare care vizează sabotajul pe teritoriul nostru național și constituie un atac major asupra intereselor naționale și asupra securității poporului francez”, a declarat ministrul Jean-Noel Barrot, conform BBC.

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Atacul cibernetic a avut loc în noaptea de 11 spre 12 octombrie 2026 și a provocat creșterea temperaturilor în frigiderele și congelatoarele din mai multe supermarketuri. Din acest motiv, mai multe mărfuri și produse refrigerate și congelate au fost distruse și aruncate.

Pagubele înregistrate au fost semnificative. Un supermarket a raportat că valoarea produselor distruse a fost de 200.000 de euro, în timp ce un alt magazin a transmis că a suferit pierderi financiare de 50.000 euro.

Modul de operare al hackerilor ar fi fost simplu. Aceștia ar fi preluat controlul software-ului care reglează temperaturile unităților frigorifice utilizate în multe dintre supermarketurile din Franța și au crescut temperatura, în unele cazuri chiar și la peste 50 de grade Celsius.

Și alte țări din Europa au fost afectate

Atacul cibernetic a afectat peste 150 de magazine și supermarketuri din Franța. Ulterior, a avut loc un al doilea astfel de atac, care a afectat peste 100 de magazine din mai multe țări din Europa, printre care Belgia, Luxemburg, Suedia, Irlanda, Țările de Jos, Estonia și Finlanda.

Experții în atacuri cibernetice au realizat o listă cu mai multe grupări care ar putea fi în spatele acestora, Iranul fiind printre ele.

La un moment dat, un grup aliniat Rusiei ar fi revendicat atacurile, dar nu ar fi fost crezut de autoritățile statelor afectate.

Luni, 9 noiembrie, Franța a anunțat că dă vina pe Iran pentru atacul cibernetic de pe teritoriul țării, fără să menționeze argumentele care au dus spre această concluzie. Jean-Noel Barrot a mulțumit agențiilor guvernamentale pentru efortul depus în acest caz.

”Datorită eforturilor remarcabile depuse de agențiile guvernamentale, pot confirma că Garda Revoluționară a Republicii Islamice Iran este responsabilă pentru acest atac”, a transmis Jean-Noel Barrot la conferința de presă ținută în timpul summitului G7 de la Paris.

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