La Antena 1 și pe AntenaPLAY, urmează Mondialul show-urilor - cele mai așteptate emisiuni, din septembrie! Insula Iubirii, Asia Express și Destine cu parfum de lavandă vor scrie povestea unei săptămâni perfecte!

După o vară la superlativ, urmează o toamnă de neratat! Emisiunile care au cucerit publicul, le-au făcut serile mai bune și le-au adus motive de conversație... revin la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu sezoane ce vor captiva, emoționa și cuceri definitv pe toată lumea, în fața televizoarelor!

Premierele toamnei la Antena 1 și AntenaPLAY! Când încep „Insula Iubirii”, „Asia Express” și „Destine cu parfum de lavandă”

Toamna lumea la Antena, din septembrie. Show după show, ai tot ce ce vrei - Ispita maximă, Insula Iubirii, Asia Express, aventură cât China, cei mai iubiți chefi, la Chefi la cuțite, cele mai puternice emoții în sezoanele finale din Destine cu parfum de lavandă și Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN!

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Destine cu parfum de lavandă, revine cu sezonul final. Ai tot ce vrei ăn AntenaPLAY

Din 27 august, creatorii celor mai îndrăgite seriale românești deschid ultimul capitol al poveștii care a ținut milioane de telespectatori cu sufletul la gură. Serialul original semnat de Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production, Destine cu parfum de lavandă, revine cu sezonul final, promițând cele mai intense confruntări de până acum. După ce a continuat universul emoționant din Podișor și a adus în prim-plan noi destine, iubiri și secrete, povestea ajunge la momentul decisiv, în care fiecare alegere poate schimba totul, iar fiecare personaj este nevoit să își joace ultima carte.

“În inima lavandei se anunță cumpene mari, iar granița dintre familie și trădare, dintre judecată și război, dintre viață și moarte devine tot mai fragilă”, dezvăluie Liviu Bora, în vreme ce Vichi Raileanu completează: “Destinul joacă ultima carte, într-o serie de evenimente care vor pune la încercare loialitatea, curajul și puterea de a ierta. Nu vă pot spune decât că urmează răsturnări de situație neașteptate, emoții puternice și mize mai mari ca niciodată!”.

Sezonul final Destine cu parfum de lavandă promite un deznodământ spectaculos, pe care telespectatorii nu trebuie să îl rateze, începând din 27 august.

Testul suprem al relațiilor aduce cinci cupluri noi față în față cu ispitele

Din 4 septembrie, testul suprem al relațiilor aduce cinci cupluri noi față în față cu ispitele care fură priviri și stârnesc pasiuni, în sezonul MAXIM, cel cu numărul zece, din Insula Iubirii! Formatul fenomen aduce, încă o dată, bonfire intense, trăiri reale și relații puse la încercare, condimentate de numeroase răsturnări de situație! ”Cred că vestea lansării este cea mai așteptată din acest moment! Mii de persoane ne-au scris și ne-au cerut detalii despre sezonul X! În sfârșit, le putem oferi – din septembrie, promitem să vă aducem un sezon cu povești mai arzătoare, mai sincere și mai surprinzătoare decât oricând! Și în acest an, am fost martor al unor trăiri care au demonstrat că testul suprem al relațiilor poate surprinde, la fiecare pas. Le-am pregătit noi elemente care vor schimba jocul bine cunoscut și abia aștept să vă oferim mai multe detalii. Însă, toate la rândul lor. Din 23 iulie, ne vedem la Insula Iubirii – Reuniuni, iar din 4 septembrie, la Insula Iubirii, sezonul MAXIM”, punctează Radu Vâlcan, gazda emisiunii.

Asia Express aduce un sezon cum nu s-a mai văzut

O aventură cât China începe din 6 septembrie, atunci când Asia Express aduce un sezon cum nu s-a mai văzut până în prezent! Înainte de lansare, Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii declară: ”Asia Express este una dintre puținele experiențe de televiziune care se scriu în timp real. Nu există repetiții, nu există plase de siguranță și nu există scenarii care să poată anticipa tot ce urmează să se întâmple. De aceea, fiecare sezon vine cu revelații, surprize și situații pe care nimeni nu le-ar putea imagina înainte de start”. În plus, aceasta a mai adăugat: ”Sezonul 9 ne-a purtat pe unul dintre cele mai fascinante trasee de până acum, în inima Drumului Mătăsii. Am pornit din Uzbekistan, un ținut legendar, unde orașe precum Samarkand, Bukhara și Khiva spun povești vechi de secole despre imperii, caravane și întâlnirea dintre lumi. Apoi am ajuns în China, într-o premieră absolută pentru Asia Express și, cred eu, într-unul dintre cele mai spectaculoase capitole din istoria emisiunii. Dincolo de traseu, adevărata poveste este însă cea a oamenilor. Avem nouă echipe extraordinare, concurenți foarte diferiți, cu personalități puternice, cu spirit de aventură și cu o dorință uriașă de a câștiga.

Este un sezon al sincerității duse până la limită. Concurenții au fost sinceri până la sânge unii cu ceilalți, iar asta a generat deopotrivă conflicte explozive și legături neașteptat de puternice. Au existat momente în care adevărurile au durut, în care măștile au căzut și în care oamenii s-au văzut exact așa cum sunt. Dar tocmai aceste momente au făcut ca prieteniile care s-au născut aici să fie autentice și extrem de puternice”.

Nu ratați noi detalii despre marile premiere, dar și conținut exclusiv, pe paginile de social media ale show-urilor. Toate emisiunile vor putea fi urmărite la Antena 1 și pe AntenaPLAY, din septembrie!