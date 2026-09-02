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Program TV Insula Iubirii 2026. În ce zile și de la ce oră poți urmări sezonul 10 la Antena 1

„Insula Iubirii” sezonul 10 revine cu povești de iubire, tentații și momente care pot schimba totul. Când și la ce oră poate fi urmărit noul sezon la Antena 1?

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 02 Septembrie 2026, 15:35 | Actualizat Miercuri, 02 Septembrie 2026, 15:36
Program TV Insula Iubirii 2026. În ce zile și de la ce oră poți urmări sezonul 10 la Antena 1 | Antena 1
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Cel mai fierbinte show al toamnei este aici! Sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” revine la Antena 1 cu noi provocări și povești de iubire care promit să țină telespectatorii cu sufletul la gură.

Program TV Insula Iubirii 2026

Noul sezon aduce în prim-plan cupluri care au acceptat să-și testeze relațiile într-o destinație exotică, unde tentațiile apar la fiecare pas.

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Participanții vor fi puși în situații menite să le testeze încrederea în relație, în partener și, mai ales, în propriile sentimente. Ca în fiecare sezon, „Insula Iubirii” promite răsturnări de situație neașteptate, momente tensionate, decizii dificile și povești de iubire care vor demonstra dacă sentimentele pot rezista în fața tentațiilor.

În ce zile se va difuza „Insula Iubirii” 2026, în programul TV Antena 1

Sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” va putea fi urmărit de două ori pe săptămână, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Telespectatorii se vor întâlni cu noii concurenți în fiecare vineri și sâmbătă.

Primul episod al sezonului 10 este programat vineri, 6 septembrie, de la ora 20:30, când telespectatorii vor face cunoștință cu noile cupluri și cu ispitele care le vor pune relațiile la încercare.

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La ce oră se difuzează „Insula Iubirii”, sezonul 10

Prima ediție săptămânală a emisiunii va fi difuzată vinerea, de la ora 20:30, la Antena 1. Cea de-a doua ediție este programată sâmbăta, de la ora 20:00.

Astfel, fanii emisiunii își dau întâlnire în fiecare vineri și sâmbătă, la Antena 1, pentru a urmări cele mai intense momente din noul sezon.

Episoadele „Insula Iubirii” pot fi urmărite și online, în AntenaPLAY, platforma de streaming a Antena 1, unde telespectatorii pot avea acces la producțiile postului.

Noul sezon „Insula Iubirii” promite tentații puternice, emoții intense și situații-limită, în care relațiile concurenților vor fi puse la grea încercare. Ispitele sunt pregătite să le dea planurile peste cap, iar fiecare alegere poate schimba complet parcursul unui cuplu. Vor exista momente tensionate, declarații neașteptate, apropieri surprinzătoare și răsturnări de situație care îi vor ține pe telespectatori în suspans până la final.

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