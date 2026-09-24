Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Veronica pun cărțile pe masă! Dialog despre rivalitate și Radu
Ediția din 24 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Dialog sincer între Anne-Mary și Veronica! Cele două concurențe au purtat o discuție directă despre neînțelegerile apărute între ele în ultimul timp. Subiectul sensibil al conversației l-au reprezentat disensiunile constante, dar și apropierile fiecăreia de Radu, detaliu care a generat semne de întrebare și discuții în casă.
Joi, 24.09.2026, 15:02