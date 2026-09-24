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Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Veronica pun cărțile pe masă! Dialog despre rivalitate și Radu

Ediția din 24 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Dialog sincer între Anne-Mary și Veronica! Cele două concurențe au purtat o discuție directă despre neînțelegerile apărute între ele în ultimul timp. Subiectul sensibil al conversației l-au reprezentat disensiunile constante, dar și apropierile fiecăreia de Radu, detaliu care a generat semne de întrebare și discuții în casă.
Joi, 24.09.2026, 15:02
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Mireasa, sezonul 14. Primele interacțiuni ale lui Bogdan și Patrick cu fetele! Ce au discutat

Mireasa, sezonul 14. Primele interacțiuni ale lui Bogdan și Patrick cu fetele! Ce au discutat

Logo show Joi, 24.09.2026, 15:56 Mireasa, sezonul 14. Cine sunt Bogdan și Patrick, proaspăt intrați în competiție

Mireasa, sezonul 14. Cine sunt Bogdan și Patrick, proaspăt intrați în competiție

Logo show Joi, 24.09.2026, 15:49 Mireasa, sezonul 14. Andreea (Ande), noua concurentă a competiției

Mireasa, sezonul 14. Andreea (Ande), noua concurentă a competiției

Logo show Joi, 24.09.2026, 15:19 Mireasa, sezonul 14. Mărturisire din partea lui Alberto după întâlnirea cu Paula: „Simt că mă poate schimba”

Mireasa, sezonul 14. Mărturisire din partea lui Alberto după întâlnirea cu Paula: „Simt că mă poate schimba”

Logo show Joi, 24.09.2026, 15:14 Mireasa, sezonul 14. Cu gândul la bărbatul ideal, Maria se oprește tot la Valentin

Mireasa, sezonul 14. Cu gândul la bărbatul ideal, Maria se oprește tot la Valentin

Logo show Joi, 24.09.2026, 14:35 Mireasa, sezonul 14. Veronica crede că Andrei Beleuț o place! Răspunsul concurentului

Mireasa, sezonul 14. Veronica crede că Andrei Beleuț o place! Răspunsul concurentului

Logo show Joi, 24.09.2026, 14:20 Super Neatza. Jocul cu premii Viză de Asia! Câte imagini desenate de Radu Bucălae a ghicit Claudia Băcuță

Super Neatza. Jocul cu premii Viză de Asia! Câte imagini desenate de Radu Bucălae a ghicit Claudia Băcuță

Logo show Joi, 24.09.2026, 11:48 Super Neatza. Destinații ideale pentru lenevit! Cum să te deconectezi complet în vacanță

Super Neatza. Destinații ideale pentru lenevit! Cum să te deconectezi complet în vacanță

Logo show Joi, 24.09.2026, 11:44 Super Neatza. Magicianul Robert Tudor, moment plin de spectacol și umor în rolul de constructor

Super Neatza. Magicianul Robert Tudor, moment plin de spectacol și umor în rolul de constructor

Logo show Joi, 24.09.2026, 11:39 Super Neatza. Nimerește pantoful cu mingea în 90 de secunde! Aris și Ramona formează o echipă

Super Neatza. Nimerește pantoful cu mingea în 90 de secunde! Aris și Ramona formează o echipă

Logo show Joi, 24.09.2026, 11:04 Super Neatza. Jocul cu cercuri! Câte puncte a reușit Aris să strângă din loviturile cu piciorul

Super Neatza. Jocul cu cercuri! Câte puncte a reușit Aris să strângă din loviturile cu piciorul

Logo show Joi, 24.09.2026, 10:27 Super Neatza. Mituri despre fațetele dentare! Ce trebuie să știi înainte să le pui

Super Neatza. Mituri despre fațetele dentare! Ce trebuie să știi înainte să le pui

Logo show Joi, 24.09.2026, 10:21
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