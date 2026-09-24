Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Veronica pun cărțile pe masă! Dialog despre rivalitate și Radu

Mireasa, sezonul 14. Mărturisire din partea lui Alberto după întâlnirea cu Paula: „Simt că mă poate schimba”

Care e fost cea mai mare gafă făcută de Marius Urzică, atunci când a trimis un mesaj din greșeală. Ce a zis, la Furnicuțele

Mireasa, sezonul 14. Cine sunt Bogdan și Patrick, proaspăt intrați în competiție

Mireasa, sezonul 14. Primele interacțiuni ale lui Bogdan și Patrick cu fetele! Ce au discutat

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