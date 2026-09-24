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Ispitele masculine, reacții fără perdea. Ce concurent cred că va cădea primul testul Insulei: „Eu aștept să o comită...”

Ispitele masculine au vorbit despre concurenții de la Insula Iubirii și despre cine ar putea ceda primul tentației: „Eu aștept să o comită”.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 24 Septembrie 2026, 14:24 | Actualizat Joi, 24 Septembrie 2026, 14:28
Ispitele masculine, reacții fără perdea. Ce concurent cred că va cădea primul testul Insulei: „Eu aștept să o comită...” | Antena 1
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Insula Iubirii, show-ul fenomen de la Antena 1, continuă să pună la încercare relațiile cuplurilor care au acceptat provocarea de a-și testa poveștile de iubire într-unul dintre cele mai intense contexte. Departe de parteneri, concurenții sunt nevoiți să facă față unor situații care le pot pune la încercare sentimentele, promisiunile și limitele.

Ce concurent cred că va cădea primul la testul Insulei: „Eu aștept să o comită”

Ediția de vineri, 25 septembrie, nu se difuzează, iar fanii emisiunii așteaptă cu nerăbdare următoarea ediție, programată sâmbătă, 26 septembrie. Până atunci, însă, telespectatorii pot descoperi imagini și momente care nu au ajuns pe micul ecran, în episoadele Insula Iubirii PLUS, disponibile exclusiv în AntenaPLAY.

Printre imaginile surprinse de camere se află și o discuție care ridică noi semne de întrebare despre ceea ce se poate întâmpla în continuare pe insulă.

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Ispitele masculine au propriile bănuieli

Separarea de parteneri le oferă concurenților libertatea de a explora noi conexiuni, însă, în același timp, îi pune în fața unor tentații despre care nu știu cât de ușor vor reuși să le reziste.

Într-un moment surprins în Insula Iubirii PLUS, ispitele masculine ajung să discute despre concurenți și despre felul în care aceștia se comportă pe insulă.

Conversația este una relaxată la început, însă, pe măsură ce cei doi își spun părerile, apare o întrebare care poate schimba perspectiva asupra următoarelor zile: cine va fi primul care va ceda tentației?

Cătălin Brânză și Mirel analizează situația de pe insulă și ajung să vorbească inclusiv despre partenerii fetelor. Nu oferă însă un răspuns clar din prima, iar unul dintre concurenți pare să le fi atras în mod special atenția.

Ce observă, de fapt, ispitele la el? Și de ce unul dintre ele spune că așteaptă ca lucrurile să meargă într-o anumită direcție?

Răspunsul apare în continuarea discuției, când în conversație este adus și numele lui Lorenzzo.

„Îl mai avem pe Lorenzzo”, a spus Cătălin.

Mirel pare însă să aibă o altă perspectivă și lasă să se înțeleagă că există un alt concurent pe care îl urmărește cu atenție.

„Nu știu ce să zic despre Lorenzzo, eu aștept să o comită frizerul”, a spus Mirel.

Ispita Mirel pare convinsă de faptul că Ionuț, iubitul Claudiei, ar putea să calce strâmb în fața partenerei sale.

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Insula Iubirii poate fi urmărită și în AntenaPLAY

Fanii care vor să afle ce se întâmplă în continuare nu trebuie să aștepte doar edițiile televizate. Insula Iubirii poate fi urmărită în AntenaPLAY, iar platforma oferă și acces la Insula Iubirii PLUS, unde sunt disponibile imagini și momente exclusive, care nu au fost difuzate la televizor.

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