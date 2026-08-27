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Ionuț și Claudia formează cel de-al patrulea cuplu participant în acest an, la Insula Iubirii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY

În cuplu, nu ai întotdeauna parte de soare și de fericire. Înveți să trăiești cu norii care apar și cu momentele mai dificile. Pe toate le depășești alături de omul iubit, atunci când vă țineți de mână și lăsați deoparte semnele de întrebare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 27 August 2026, 11:29 | Actualizat Joi, 27 August 2026, 11:31
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Un bun mod de a-ți găsi răspunsurile și de a învăța cum să gândești pe termen lung este să-ți supui relația la cel mai dur test – Insula Iubirii. Un alt sezon, cel de-al zecelea, începe din 4 septembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY și aduce noutăți la care nimeni nu s-ar fi așteptat!

Ionuț și Claudia formează cel de-al patrulea cuplu participant în acest an, la Insula Iubirii

Cea de-a patra pereche din sezonul MAXIM este formată din Ionuț Mocăniță și Claudia Ion, în vârstă de 28, respectiv 25 de ani. Cei doi sunt într-o relație de aproape trei ani și au simțit că e momentul să facă un nou pas pentru un viitor împreună: să vadă cum le este, atunci când stau separați pentru 21 de zile.

Ionuț este hairstylist, în timp ce Claudia lucrează tot în domeniul de beauty, fiind Nail Artist. El este balanță, iar ea scorpion, iar între ei pot sări scântei, atunci când liniștea dispare și lasă loc vreunui conflict.

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Prima dată când s-au gândit să se mute împreună, Claudia nu s-a simțit pregătită să lase confortul de acasă în urmă, însă acum au făcut acest pas și realizează că viața în doi nu este atât de ușoară, cum s-ar fi așteptat.

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Au decis să vină la Insula Iubirii pentru a vedea dacă sunt pregătiți de un nou pas împreună. Oare ce le va arăta perioada în care sta vor separați? Îi va ajuta să fie mai sudați... sau dimpotrivă, le va răsturna toate calculele?

Răspunsurile le primim în fiecare vineri și sâmbătă, din 4 septembrie, la Insula Iubirii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Mâine, ultimul cuplu va fi prezentat oficial, iar imagini despre acestea pot fi urmărite pe paginile oficiale de social media ale show-ului.

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