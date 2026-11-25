Șase persoane, printre care doi copii de 8 și 10 ani, au murit după ce un avion Cessna 210 s-a prăbușit în apă, în SUA. Salvatorii au recuperat toate victimele.

Tragedie aviatică în SUA! Șase persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit în mare. Doi copii, printre victime | Captura Instagram DailyMail

Tragedie în Statele Unite ale Americii, după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în apă. Șase persoane, printre care doi copii de 8 și 10 ani, și-au pierdut viața. Scafandrii și echipele de salvare au căutat ore întregi supraviețuitori, însă, în cele din urmă, au fost găsite trupurile tuturor celor aflați la bord.

Tragedie aviatică în SUA

Aeronava de tip Cessna 210 efectua o cursă de la New Orleans către Fort Myers, Florida. La bord se aflau patru adulți și doi băieți, în vârstă de 8, respectiv 10 ani, a confirmat Juan Ros, purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă a SUA.

Potrivit informațiilor transmise de autorități pentru Sky News, controlul local al traficului aerian a pierdut legătura cu avionul în jurul orei 15:45, ora locală, respectiv 22:45, ora României. Imediat au fost declanșate operațiunile de căutare și salvare.

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Șase persoane au murit în urma prăbușirii avionului

Salvatorii au petrecut mai multe ore în căutarea celor șase persoane. În primele etape ale intervenției, echipele au descoperit doar trei veste de salvare, o plută de salvare și cabina aeronavei, care pluteau pe apă. Ulterior, scafandrii au reușit să localizeze trupurile tuturor celor aflați la bord.

Comandantul Gărzii de Coastă a SUA, Trevor Blount, a descris situația drept una sfâșietoare. Acesta a transmis că, deși rezultatul intervenției nu a fost cel sperat, cooperarea dintre instituțiile implicate a permis localizarea rapidă a victimelor, a relatat The New York Times.

„Deși acesta nu este rezultatul la care speram, suntem recunoscători pentru coordonarea puternică interinstituțională care ne-a permis să-i localizăm rapid pe cei aflați la bordul aeronavei și să le oferim familiilor lor o soluție”, a declarat Trevor Blount, într-un comunicat.

Administrația Federală a Aviației (FAA) și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) au confirmat că sunt la curent cu incidentul. Cele două instituții urmează să investigheze circumstanțele în care s-a produs accidentul și să stabilească ce a dus la prăbușirea aeronavei.

Al doilea accident aviatic mortal de amploare în SUA, într-o singură lună

Tragedia vine la scurt timp după un alt accident aviatic grav produs în Statele Unite. La începutul lunii noiembrie, un avion de afaceri de tip Learjet 60 s-a prăbușit în sudul Floridei. Toate cele nouă persoane aflate la bord au murit.

Momentul impactului a fost surprins în imagini video de mai mulți oameni aflați în mașinile lor. Înregistrările au arătat clipele dinaintea și de după prăbușirea aeronavei.

Cele două accidente readuc în atenție siguranța zborurilor și importanța investigațiilor care trebuie să stabilească exact cauzele unor astfel de tragedii.