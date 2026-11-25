Cutremur în România, pe 25 noiembrie 2026. Seismul s-a produs în zona Vrancea, județul Buzău. Ce magnitudine a avut și la ce adâncime.

Un nou cutremur s-a produs în România, miercuri, 25 noiembrie 2026. Seismul a avut magnitudinea de 2,0 și s-a înregistrat în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 12,6 kilometri.

Potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), activitatea seismică din luna noiembrie a inclus și un cutremur semnificativ, cu magnitudinea de 5,7.

Unde a fost localizat epicentrul cutremurului

În ziua de 25 Noiembrie 2026, la ora 13:42:48 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA, BUZĂU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adâncimea de 12.6 km.

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Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 46.8km NV de Buzău, 54.6km V de Focșani, 70.5km SE de Sfântu-Gheorghe, 74.0km E de Brașov, 74.8km NE de Ploiești.

Al 23-lea cutremur înregistrat în România în luna noiembrie

Seismul din 25 noiembrie este al 23-lea cutremur înregistrat în România de la începutul lunii, potrivit numărului menționat în titlul informației. Mișcarea tectonică a fost încadrată de INFP în categoria cutremurelor slabe, având o magnitudine de 2,0.

Un alt cutremur, cu magnitudinea de 5,7, s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de aproximativ 120 de kilometri. Seismul a fost resimțit în mai multe regiuni ale țării și a provocat și câteva incidente. Două persoane au fost rănite, una în județul Galați și alta în județul Buzău, după ce au fost lovite de obiecte de mobilier sau de o ușă de dulap.

Mai multe persoane au suferit atacuri de panică. Totodată, în Brăila, un horn al unei clădiri nelocuite s-a prăbușit, iar cărămizile au căzut pe acoperișul unei case învecinate. În urma verificărilor făcute de echipele de intervenție, nu au fost raportate pagube materiale extinse.

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