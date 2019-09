Fricile șoferilor când cumpără o mașină second hand

autoturismele de pe Lajumate.ro

Anul 2019 a înregistrat creșteri în zona autoturismelor second hand, asta deși românii au început să-și îndrepte tot mai mult atenția spre reprezentanțele auto și dealerii care vând mașini noi. Chiar și așa, site-urile de anunțuri abundă în oferte de mașini la mâna a doua, unele de import, altele cu foarte puțini kilometri la bord, iar cele mai căutate mărci ramâne cele germane.

Și autoturismele aduse din străinătate rămân o variantă pentru cei care caută mașini de vânzare la mâna a doua, mai ales că taxa de mediu a fost eliminată.

Acestea sunt cele mai bine vândute mărci de mașini second-hand:

Volkswagen

BMW

Audi

Opel

Ford

Conform analizelor făcute de analiștii auto, piata mașinilor second-hand din import a scazut cu 9% in primul trimestru a lui 2019, fiind al treilea an de scădere, semn că românii au mai renunțat la a aduce mașini din afară. Opel a fost detronat de BMW pentru prima dată, iar Volkswagen rămâne cea mai căutată marcă la mâna a doua. Autoturismele de pe LaJumate.ro, una dintre cele mai mari platforme de anunțuri online din România, au ca proveniență atât țara noastră, cât și țări din Occident, preponderent Germania. Găsești, la doar un click distanță, mărci și modele de mașini second-hand la prețuri ce variază în funcție de an, număr de kilometri, starea tehnică și dotări.

Indiferent de zona de proveniență a mașinii pe care vrei să o achiziționezi, există riscuri care țin de defecțiuni tehnice, posibile accidente în care a fost implicat autoturismul, reviziile periodice și alte detalii pe care trebuie să le iei în calcul și să le verifici înainte:

Defecțiuni ascunse

O mașină despre care nu știți nimic poate ascunde numeroase probleme. Primul pas este să mergeți la un service specializat pentru o serie de teste, însă e necesar să verificați cu atenție caroseria pentru a putea identifica posibile urme de impact. Liniile care nu sunt perfecte indică faptul că autoturismul a fost implicat într-un impact și reparat ulterior.

Numărul de kilometri reali din bord

Să dai „kilometrajul înapoi” este o vorbă auzită des în târgurile auto, acolo unde samsarii folosesc des această practică. Metoda reprezintă o problemă majoră la nivel european, iar până în prezent, mai multe țări din UE au implementat un sistem care indică dacă este real sau nu numărul de kiloemtri din bord.

Parlamentul European promovează măsuri mai stricte pentru prevenirea falsificării kilometrajului. În România, încă se mai practică, mai ales dacă mașina este adusă din străinătate unde, de regulă, proprietarii de mașini le folosesc la capacitate maximă.

Caută un service specializat și realizează toate probele necesare pentru a ști totul despre bordul mașinii pe care intenționezi să o cumperi.

Costurile reparațiilor ulterioare

Cu cât avariile au fost mai grave, cu atât reparațiile sunt mai costisitoare. Potrivit un sondaj, în 2019 jumătate din mașinile second-hand cumpărate au avut nevoie de reparații care au însumat, în total, peste 15.000 de euro. Potrivit datelor INS, în 2018 au fost reînmatriculate aproape 500.000 de maşini vechi, un număr record.

Actele mașinii sunt originale? Verifică!

Sunt zeci de mii de mașini care au probleme cu identificarea.Cele mai întâlnite cazuri de utilizare a documentelor auto cumpărate de pe internet au legătură cu mașinile furate.

Cei care vând astfel de mașini comit trei infracțiuni în același timp: furt auto, punere în circulație pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat și fals material în înscrisuri oficiale.

Cele mai sigure țări de unde să-ți cumperi un autoturism sh

Germania este țara preferată de români atunci când vine vorba de o mașină adusă din afară. În general, șoferii aleg mărcile nemțești pentru fiabilitate și consum redus de carburant. Însă Germania nu este singura țara de unde poți cumpăra în siguranță un autoturism la mâna a doua.

În Belgia şi Olanda, kilometrajul fiecărui vehicul este verificat, apoi stocat într-o bază de date. Centrul emite un document numit Car Pass, care listează kilometrajul vehiculului la fiecare vizită. Acesta este actualizat anual. Este oficial şi nu poate fi modificat, astfel că vei avea siguranța că ceea ce ți se prezintă la nivel de kiloemtri în bord este real.

Înregistrarea periodică a kilometrajului în cadrul inspecţiilor tehnice face parte dintr-o gamă de măsuri propuse de Parlamentul European.