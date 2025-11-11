(P) Cum să alegi asigurarea auto potrivită în funcție de vechimea mașinii?

Antena Căutare
Alegerea unei polițe CASCO potrivite pornește de la nevoia de siguranță și protecție financiară în fața situațiilor neprevăzute.

Publicat: Marti, 11 Noiembrie 2025, 13:14
Descoperă cum alegi cea mai bună asigurare auto pentru tine | Freepik

Vârsta mașinii influențează direct nivelul de acoperire potrivit și modul în care o asigurare poate susține valoarea vehiculului în timp. O decizie luată informat aduce stabilitate și confort, oferind certitudinea că ești pregătit pentru orice eveniment pe șosea. Dacă vrei să afli cum să alegi CASCO-ul potrivit în funcție de vechimea mașinii, citește mai departe.

Prin ce se diferențiază asigurarea CASCO de RCA?

Spre deosebire de o poliță RCA, cum este, de exemplu, asigurarea auto RCA de la Eazy Asigurări, care acoperă doar pagubele provocate altor persoane, CASCO se concentrează pe protecția propriei mașini. Este o poliță facultativă, dar oferă libertatea de a decide ce riscuri vrei să acoperi și cum îți dorești să gestionezi situațiile neprevăzute. Indiferent că este vorba despre o coliziune minoră, un furt, furt sau o avarie provocată de fenomene naturale, CASCO devine un instrument de stabilitate financiară.

Pentru șoferii care vor să mențină valoarea mașinii lor și să evite cheltuieli neașteptate, o poliță CASCO rămâne o investiție care se justifică pe termen lung. Ea aduce nu doar despăgubire, ci și servicii conexe, cum ar fi asistență rutieră, mașină la schimb, consultanță în caz de daună. Alegerea poliței potrivite CASCO depinde de vechimea autoturismului și de modul în care vrei să îți protejezi investiția.

Protecție completă pentru mașinile noi

Pentru autovehiculele moderne, alegerea unei asigurări potrivite trebuie să țină cont de valoarea de piață, vechime și riscurile reale la care este expus vehiculul. O mașină nouă are nevoie de o protecție completă, care să mențină stabilitatea financiară în cazul unor daune și să asigure continuitatea utilizării fără griji. În această categorie se înscrie polița eazy CASCO TOTAL, creată pentru autovehicule noi sau cu o vechime de până la zece ani, înmatriculate în România.

Polița oferă acoperire extinsă pentru o gamă variată de riscuri, precum coliziuni, răsturnări, incendii, furt, fenomene naturale (grindină, furtună). Pentru un nivel mai ridicat de siguranță, se pot adăuga opțiuni suplimentare, de exemplu, acoperire pentru jante și anvelope, extindere la drumuri care nu sunt publice sau protecția GAP, care garantează valoarea de nou a vehiculului.

Soluție accesibilă pentru mașinile cu experiență

Pe măsură ce un autovehicul acumulează ani de utilizare, nevoile de asigurare se schimbă, iar protecția trebuie ajustată pentru a reflecta valoarea reală a mașinii. Pentru proprietarii care vor siguranță și stabilitate financiară fără costuri ridicate, o soluție eficientă este polița eazy CASCO Start, destinată autovehiculelor cu vechime între șase și douăzeci de ani înscrise în România.

Polița acoperă evenimente precum coliziuni cu alte vehicule, incendii, trăsnet, fenomene meteo puternice și catastrofe naturale. Structura bazată pe planuri fixe de sume asigurate aduce claritate și previzibilitate, oferind costuri proporționale cu valoarea reală a mașinii. Polița include posibilitatea de extindere prin opțiuni precum acoperire pentru furt sau protecție în afara teritoriului României.

Cum alegi polița CASCO potrivită pentru tine?

Primul criteriu de selecție este vechimea mașinii, urmat de valoarea de piață și modul de utilizare. Dacă deții un automobil nou sau achiziționat recent, investiția într-un CASCO de tip complet oferă siguranță financiară maximă. Pe de altă parte, pentru o mașină de peste șase ani, un pachet cu sume fixe de despăgubire, cum este eazy CASCO Start, menține un echilibru corect între cost și protecție.

Un alt element de diferențiere este flexibilitatea în alegerea riscurilor acoperite. Polița eazy CASCO Total are o gamă mai largă de opțiuni suplimentare, potrivite celor care doresc o acoperire extinsă, în timp ce eazy CASCO Start păstrează o structură simplificată, concentrată pe evenimentele majore.

Pentru a alege tipul de poliță CASCO potrivit, e util să evaluezi, de asemenea, frecvența utilizării mașinii și zonele în care circuli - traficul intens, drumurile aglomerate sau expunerea la fenomene meteo frecvente pot crește riscul de daune. O consultare cu un specialist autorizat te poate ajuta să identifici pachetul potrivit nevoilor tale actuale.

O poliță CASCO potrivită nu este doar o formalitate, ci o investiție în siguranță și confort. Alegerea poliței potrivite depinde de vechimea mașinii și de nivelul de protecție dorit. O poliță bine adaptată transformă evenimentele neprevăzute în simple formalități administrative. Evaluarea atentă a opțiunilor, informarea corectă și menținerea poliței actualizate te ajută să te bucuri de drumuri fără griji, indiferent de vârsta mașinii tale.

