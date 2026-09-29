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(P) Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week revine cu o nouă ediție și extinde dialogul dintre modă, artă și cultura contemporană

După debutul în calendarul oficial Milano Fashion Week® de pe 25 septembrie, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week revine la București cu o ediție care extinde experiența dincolo de podium și aduce împreună moda, arta, cultura și industriile creative într-un program desfășurat în mai multe spații ale orașului.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 29 Septembrie 2026, 12:39 | Actualizat Marti, 29 Septembrie 2026, 12:43
Descoperă detalii despre Bucharest Fashion Week | https://mbbfw.ro/
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Între 13 și 17 octombrie, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week revine cu o nouă ediție și cu o perspectivă extinsă asupra rolului unei săptămâni a modei contemporane. După patru ediții dedicate construirii unei platforme internaționale pentru industria locală și regională, MBBFW intră într-o nouă etapă, dezvoltând un ecosistem în care moda se întâlnește cu arta, cultura, educația, performance-ul și colaborările internaționale.

Noua ediție vine la scurt timp după un moment important în parcursul internațional al proiectului. Pe 25 septembrie, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week va fi prezent pentru prima dată în calendarul oficial Milano Fashion Week®, cu un eveniment dedicat modei românești contemporane, găzduit la Fashion Hub, spațiul Camera Nazionale della Moda Italiana. Prezentarea reunește nouă designeri români — Alexandra Șipa, Ami Amalia, Carmen Secăreanu, Dualitae, Medeea, M.Marquise, Murmur, Rafaela Pestrițu și Rhea Costa și creează un context de întâlnire cu presa internațională, buyeri, profesioniști ai industriei și invitați ai Milano Fashion Week®.

Pentru ediția din octombrie, în centrul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week rămâne calendarul de runway, care reunește o selecție de designeri români și internaționali, din țări precum Molodva, Ucraina, Polonia, Italia și Kazahstan. O parte dintre aceștia își vor prezenta colecțiile Primăvară-Vară 2027 pe scena principală, la Muzeul Național de Artă al României, în timp ce restul show-urilor din calendar vor avea loc în spații din București alese în acord cu tema fiecărei prezentări.

În paralel, o serie de prezentări speciale vor prinde contur în spații cu identități aparte din București, alese în acord cu universul fiecărei colecții. Pentru prima dată, calendarul va include și un brand de menswear, marcând deschiderea MBBFW către moda masculină contemporană și inaugurând o categorie care va continua să fie dezvoltată în sezoanele următoare.

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Un nou limbaj pentru runway: modă, artă și performance

O transformare importantă a acestei ediții are loc chiar pe scena principală. Arta și performance-ul devin parte din conceptul show-urilor, nu ca elemente adiacente, ci ca parte din limbajul prin care colecțiile sunt prezentate publicului. Fiecare show de pe Main Stage va integra intervenții artistice și elemente scenografice dezvoltate în relație cu identitatea designerului. Mișcarea, sunetul, imaginea și spațiul vor completa astfel creația vestimentară, transformând runway-ul într-o experiență culturală mai amplă. Programul va include și un performance special.

Noua direcție artistică propusă de CEO-ul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, Mario Antico, este coordonată de Sebastian Țopescu, care se alătură MBBFW în calitate de Creative Director și va lucra alături de designeri la dezvoltarea conceptelor fiecărei prezentări. Demersul consolidează dialogul dintre modă și alte discipline artistice și deschide runway-ul către noi forme de expresie.

În același registru, programul ediției va include și o expoziție prezentată de ART DIVISION, un nou proiect realizat cu sprijinul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Expoziția completează dimensiunea artistică a ediției și continuă dialogul dintre modă și arta contemporană printr-un format distinct de programul de runway. Direcția se înscrie în dezvoltarea componentei de artă a MBBFW prin expoziții, instalații și colaborări multidisciplinare.

Eastern European Fashion Summit

Dincolo de prezentarea colecțiilor, ediția din octombrie introduce Eastern European Fashion Summit, un nou proiect dedicat dialogului și schimbului de perspective în industrie.

Summit-ul va reuni la București profesioniști internaționali din fashion și industriile creative — art directori, fotografi, editori, stiliști, make-up artiști și executivi — alături de reprezentanți ai mediului instituțional și de business. Programul va include talks și paneluri despre transformările modei contemporane și perspectivele industriei din Europa de Est și nu numai.

Friends of Fashion: conversația continuă dincolo de runway

O altă premieră a sezonului este ‘Friends of Fashion’, o nouă platformă editorială de conversație care propune un mod diferit de a spune povestea Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week.

Construit în jurul unor voci din fashion, artă, beauty, wellness, styling și modelling, proiectul va urmări evenimentul din perspective complementare, aducând în prim-plan nu doar ceea ce se întâmplă pe podium, ci și ideile, procesele și oamenii care dau formă fiecărei ediții.

Prin conversații și formate editoriale dedicate, Friends of Fashion va oferi context proiectelor și momentelor din program, va deschide dialoguri în jurul noilor direcții ale MBBFW și va crea o legătură mai apropiată între eveniment și comunitatea sa. Friends of Fashion devine astfel o voce colectivă a Fashion Week, una care observă, documentează și amplifică experiența din interiorul evenimentului.

MBBFW, într-o singură aplicație

Extinderea programului în mai multe puncte ale orașului este însoțită, în premieră, de lansarea aplicației oficiale Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, creată pentru a reuni într-un singur spațiu digital întreaga experiență a ediției.

Aplicația va integra programul evenimentelor, invitațiile digitale și o hartă care va permite navigarea între diferitele puncte ale Fashion Week. Invitații își vor putea accesa direct invitațiile și informațiile relevante pentru fiecare eveniment, în timp ce publicul va putea descoperi experiențele și activările deschise tuturor. Conceptul aplicației a fost dezvoltat tocmai pentru a conecta programul distribuit în multiple spații și pentru a face Fashion Week mai ușor de explorat la nivelul orașului.

Susținerea evenimentului

Sponsor titular: Mercedes-Benz

Parteneri principali: IQOS | Banca Transilvania

Parteneri: adidas | AVstore | BDG | Corinthia | Fashion Days | Heineken | KULTHO | L’OR Coffee | LEGO | MAC Cosmetics | The Marmorosch Bucharest | Murfatlar | Novo Nordisk | Obsentum | One United Properties | Pepsi | Promenada | Schwarzkopf | TOFF Galleries

Strategic Media Partner: Antena Group

Parteneri Media: ELLE | VIVA | Luxury | Touch | Wall street | Biz | Money | Garbo | Eva | Diva | Psychologies | Libertatea | Radio Romania Cultural | Ringier | Media Trust

Parteneri instituționali: APIUS | Camera Nazionale della Moda Italiana | Italian Trade Agency | Invest Moldova | Ministerul Culturii

Parteneri academici: Bucharest Business School | Polimoda | UAD | UNArte | UVT

https://mbbfw.ro/

https://www.instagram.com/mbbfw_official/

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Între 13 și 17 octombrie, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week propune astfel o ediție construită nu în jurul unui singur format, ci al unui întreg circuit creativ. Runway-ul rămâne nucleul său, însă în jurul lui se conturează un program în care arta, performance-ul, dialogul profesional, experiența digitală și comunitatea capătă un rol tot mai prezent.

Această evoluție păstrează neschimbată una dintre mizele fundamentale ale MBBFW: crearea unor contexte prin care moda românească poate intra în dialog cu industria internațională. După debutul la Milano Fashion Week®, Bucureștiul devine din nou punctul de întâlnire dintre creativitatea locală și perspectivele internaționale, într-un sezon care continuă să construiască noi conexiuni pentru designeri și pentru comunitatea creativă din jurul lor.

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