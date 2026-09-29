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Ea este românca de 23 de ani care a ales o meserie dominată de bărbați. Ce face Liane în Germania

La doar 23 de ani, tânăra a decis să iasă din zona de confort și să încerce o meserie pe care puține femei o practică.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 29 Septembrie 2026, 12:47 | Actualizat Marti, 29 Septembrie 2026, 12:58
Ea este românca de 23 de ani care a ales o meserie dominată de bărbați. Ce face Liane în Germania | Captură Instagram
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Liane, o româncă stabilită în Germania, a încercat o meserie complet nouă. Prin intermediul unui clip postat pe contul de Instagram, tânăra a dezvăluit că a vrut să experimenteze și să descopere cum este să lucrezi ca mecanic de locomotivă, iar experiența s-a dovedit una mult mai intensă decât se aștepta.

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Liane a ales o meserie dominată de bărbați

Pentru Liane, alegerea unei meserii pe care nu o întâlnești foarte des în rândul femeilor a venit din dorința de a vedea cu ochii ei cum arată o astfel de carieră.

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Înainte de a ajunge să practice meseria în sine, românca în vârstă de 23 de ani a trecut printr-o perioadă de șase luni de pregătire teoretică, care a ajutat-o să se familiarizeze cu domeniul și să cunoască mai multe despre responsabilitățile pe care le presupune jobul de mecanic de locomotivă.

Pentru cineva de 23 de ani, experiența a însemnat și o schimbare importantă. După cele șase luni de teorie, a venit momentul ca Liane să descopere cum e meseria în realitate. Tânăra a mers timp de patru săptămâni la practică, având ocazia să pună în aplicare ce învățase la cursuri.

„La doar 23 de ani am încercat o meserie complet nouă pentru mine. Am vrut să experimentez și să descopăr cum este să lucrezi ca mecanic de locomotivă. Este o meserie pe care nu o întâlnești foarte des în rândul femeilor, tocmai de aceea pentru mine a fost și mai interesant să încerc ceva atât de diferit.

A fost o perioadă foarte intensă, dar în același timp extrem de interesantă. Am avut șase luni de pregătire doar teoretică, până să ajung, în sfârșit, la partea practică. După cele șase luni de teorie, am mers timp de patru săptămâni la practică, unde am putut să văd cum este, de fapt, această meserie”, a dezvăluit Liane pe contul personal de Instagram.

După ce a vorbit despre perioada de pregătire și despre cele patru săptămâni de practică, Liane spune că experiența ei nu se oprește aici. La 23 de ani, românca a ales să încerce ceva cu totul diferit și să vadă dacă o meserie considerată mai degrabă specifică bărbaților poate fi o provocare potrivită și pentru ea.

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