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(P) TollRo: ghid complet pentru vehicule comerciale

TollRo este noul sistem românesc de tarifare rutieră electronică pentru vehiculele comerciale grele (MTMA > 3,5 t). Este conceput să taxeze utilizarea drumurilor în funcție de distanța parcursă și performanța de mediu a vehiculului, în linie cu practicile europene.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 10:44 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 10:51
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Cu alte cuvinte, fiecare kilometru devine relevant pentru bugetul unei curse. El vine ca parte a reformei introduse prin Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale, care stabilește cadrul pentru tarife bazate fie pe perioadă (rovinietă), fie pe distanță (TollRo). Pentru operatorii de transport, schimbarea nu înseamnă doar o nouă modalitate de plată. Înseamnă și necesitatea unei planificări mai precise a rutelor, a costurilor și a modului în care este administrată flota.

Ce este TollRo?

TollRo este sistemul de tarifare rutieră bazat pe distanța parcursă, destinat vehiculelor de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone.

Taxa este calculată în funcție de mai mulți factori:

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• numărul de kilometri parcurși;
• categoria drumului utilizat;
• masa totală maximă autorizată a vehiculului;
• clasa Euro a vehiculului.

Practic, pentru transportul greu de marfă se face trecerea de la principiul „plătești pentru o perioadă de timp” la principiul „plătești în funcție de cât și unde circuli”.

TollRo este colectat prin Sistemul de Tarifare Rutieră Electronică din România – STRR.

TollRo versus rovinieta clasică

Reforma separă clar cele două instrumente:

  • Rovinieta este destinată vehiculelor ușoare și anumitor categorii de vehicule până în 3,5 tone. Se aplicată în funcție de durată (perioadă de utilizare) și de clasa de emisii.
  • TollRo înlocuiește rovinieta pentru vehiculele comerciale grele (în principal camioane sau vehicule de transport marfă de peste 3,5 tone). Se calculează în funcție de distanță și parametri tehnico-ecologici ai vehiculului. Formula de bază este:

TollRo = tarif unitar/km × distanța parcursă pe sectorul de drum taxabil.

Această separare și criteriile asociate sunt prevăzute de Legea 226/2023. Aceasta introduce atât rovinieta (tarif de utilizare în funcție de perioadă), cât și TollRo (tarif de trecere pe kilometru).

Cui i se aplică TollRo în 2026?

TollRo se aplică vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă care au o MTMA mai mare de 3,5 tone.

Vehiculele de transport mixt sunt asimilate, din perspectiva sistemului TollRo, vehiculelor pentru transportul de marfă.

Categoriile tarifare sunt împărțite astfel:

• Categoria I: peste 3,5 tone și până la 7,5 tone inclusiv;
• Categoria II: peste 7,5 tone și sub 12 tone;
• Categoria III: minimum 12 tone.

Este important de reținut că autoturismele, vehiculele de transport marfă de până la 3,5 tone și vehiculele destinate transportului de persoane rămân în regimul de rovinietă aplicabil categoriilor respective.

Când intră în vigoare TollRo?

Calendarul din 2026 include două momente care trebuie diferențiate.

31 august 2026 reprezintă data de la care Legea nr. 170/2026 introduce STRR și TollRo prin modificările aduse Legii nr. 226/2023.

1 octombrie 2026 este reperul stabilit prin Legea nr. 103/2026 pentru aplicarea efectivă de către CNAIR și pentru încetarea vechiului regim în cazul vehiculelor vizate de TollRo.

Pentru transportatori, perioada dintre aceste date trebuie folosită pentru pregătirea operațională: verificarea vehiculelor, a datelor tehnice, a echipamentelor, a contractelor și a procedurilor interne.

Înaintea primei curse desfășurate în noul regim este recomandată și verificarea celor mai recente instrucțiuni operaționale publicate de CNAIR.

Accesează articolul integral pentru mai multe detalii despre sistemul TollRo!

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