Permis de conducere de la 17 ani. În ce condiții vor putea conduce tinerii și ce alte directive se mai impun

Se schimbă reglule pentru tinerii care vor să dea de permis de conducere. Cei care sunt nerăbdători să conducă, probabil au aflat deja că ar putea începe școala de șoferi de la 16 ani, astfel încât, la 17 vor putea deja să conducă.

Condiția impusă de Comisia Europeană pentru ca tinerii de 17 ani să conducă

Cu toate că vor putea avea permis de la vârsta de 17 ani, aceștia nu vor putea conduce singuri până la majorat.

„Vor putea dobândi experiență cu ajutorul unui sistem de conducere acompaniată începând cu vârsta de 17 ani și vor putea să obțină un permis de conducere. Dar până la 18 vor conduce doar însoțiți. Aici vorbim de o perioadă de probă", a explicat Anca Păduraru, purtătoarea de cuvânt a reprezentanței Comisiei Europene în România.

Orice abatere a legii va fi sancționată grav. Decizia aceasta a venit în urma constatării faptului că în două din cinci coliziuni mortale este implicat un șofer sau un motociclist cu vârsta de sub 30 de ani.

„Accidentele rutiere au loc mai des în rândul tinerilor participanţi la trafic, decât în rândul celor mai în vârstă. Deși ei reprezintă doar 8% din numărul total al șoferilor, în două din cinci coliziuni mortale este implicat un șofer sau un motociclist cu vârsta de sub 30 de ani. Acesta este un motiv real de îngrijorare. Acest tipar este influențat de factori comportamentali, dar și de lipsa lor de experiență. Prin urmare, am analizat diferite măsuri politice pentru a îmbunătăți gradul de conștientizare a riscurilor și pentru a reduce numărul de decese rutiere și răniri grave în rândul tinerilor. Noua directivă va introduce o perioadă de probă de cel puțin doi ani de la luarea examenului și, în același timp, va fi o regulă pentru toleranță zero pentru şofat în stare de ebrietate”, a explicat Adina Vălean, comisarul pentru Transporturi la Uniunea Europeană, potrivit Adevărul.

Această directivă venită din partea Uniunii Europene, nu este singura de acest tip.

Ce alte schimbări mai impune Comisia Europeană

Adina Vălean a mai dezvăluit că în 2023 se vor adopta noi propuneri privind actualizarea și modificarea normelor UE în vigoare privind starea tehnică a drumurilor.

„Dar infrastructura mai sigură, vehiculele mai sigure, acordarea primului ajutor după accident, managementul vitezei, aplicarea legii și educația - toate acestea joacă un rol în salvarea de vieți omeneşti. Țările cu cele mai sigure drumuri au implementat un „sistem sigur” - o abordare cuprinzătoare care cuprinde toate aceste aspecte și în care responsabilitatea este împărțită între toți actorii din domeniul siguranței rutiere”, a mai declarat ea.

