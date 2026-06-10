Schimbarea momentului în programul Rabla 2026! Ministerul Mediului a anunțat care sunt condițiile de acordare, ce buget s-a alocat, dar și ce schimbări s-au făcut.

Descoperă ce schimbări sunt la programul Rabla 2026, dar și care sunt condițiile de acordare a tichetelor | hepta/profimedia

Programul Rabla 2026 se schimbă și cine cu noi condiții! Este informația momentului pentru toți românii care vor să renunțe la mașina veche și să își achiziționeze una nou. Astfel, Ministeruk Mediului a anunțat nu doar care sunt schimbările impuse în programul Rabla 2026, dar și ce buget s-a alocat pentru anul în curs.

Programul Rabla 2026, reguli noi! Când începe, ce valoare au tichetele și ce condiții de acordare s-au adăugat

Recent, în cadrul unei conferințe de presă, Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, a dezvăluit informații despre programul Rabla 2026. Se pare că au fost impuse anumite modificări, iar bugetul este unul diferit.

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Astfel, românii trebuie să știe faptul că s-a menținut valoarea de anul trecut a voucherelor, însă bugetul a fost suplimentat și a crescut de la 200 de milioane de lei la 300 de milioane de lei. Totuși, programul Rabla 2026 vine cu anumite criterii în ceea ce privește proveniența mașinilor eligibile. Mai exact, românii care doresc să acceseze programul trebuie să știe faptul că sunt acceptate în program doar autovehicule fabricate în Uniunea Europeană (UE), în Spațiul Economic European (SEE) sau în state cre fac parte din lanțurile industriale integrate ale pieței europene (adică Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Confederația Elvețiană, Regatul Maroc și Republica Turcia).

"Astăzi vom publica ghidul pentru programul Rabla. Pentru a eficientiza cât mai rapid implementarea acestui program am propus păstrarea valorilor voucherelor la ce valoare există şi anul trecut, ca să nu mai fie nevoie să fie modificată platforma, să se mai lungească perioada de implementare a acestui proiect, dar am introdus, de asemenea, şi un criteriu nou, criteriul legat de fabricarea în UE, în Spaţiul Economic European sau în statele care sunt parte din Tratatul Mediteranean. Deci, practic, în aceste trei tratate, dacă există într-unul dintre statele respective fabricată o maşină, maşina respectivă este eligibilă pentru orice român care vrea să aplice la programul Rabla", a declarat Diana Buzoianu potrivit Agerpres, marţi, într-o conferinţă de presă.

Valoarea tichetului Rabla 2026. Când începe programul

-10.000 lei (aproximativ 2000 de euro) pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete;

-12.000 lei (aproximativ 2400 de euro) pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

-15.000 lei (aproximativ 3000 de euro) pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau o motocicletă electrică;

-37.000 lei (aproximativ 7500 de euro)pentru un autovehicul nou 100% electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

-120.000 lei(aproximativ 24.000 de euro) pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau 100% electric, în cazul instituțiilor publice și unităților administrativ-teritoriale

Programul este așteptat să înceapă chiar luna aceasta, respectând datele programului de anul trecut.

Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul oficial al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.