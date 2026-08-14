Adormirea Maicii Domnului 2026. Tradiții, superstiții, obiceiuri. Ce este bine să faci pe 15 august, de Sfânta Maria Mare

Pe 15 august, creștinii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mare, una dintre cele mai importante sărbători dedicate Fecioarei Maria. În România, ziua de 15 august este legată de numeroase tradiții și obiceiuri populare.

Maica Domnului a trecut din această viață la cele cerești, iar trupul ei a fost ridicat la cer după trei zile. Sărbătoarea are o semnificație profundă pentru credincioși, fiind asociată nu doar cu trecerea din viața pământească a Maicii Domnului, ci și cu speranța vieții veșnice.

În ziua de 15 august, credincioșii merg la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie, se roagă pentru sănătatea și binele familiei și duc la sfințit flori și plante, obicei întâlnit în diferite zone ale țării. De asemenea, în această perioadă au loc pelerinaje la mănăstiri și biserici care poartă hramul Adormirii Maicii Domnului. Sărbătoarea este importantă și pentru marinarii români, deoarece pe 15 august este celebrată Ziua Marinei Române și Ziua Forțelor Navale.

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Obiceiuri și superstiții de Sfânta Maria Mare. Ce nu e bine să faci pe 15 august

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În tradiția populară există și o serie de superstiții legate de Sfânta Maria Mare. Se spune că în această zi nu este bine să faci treburi grele în gospodărie, să speli sau să lucrezi pământul, pentru că este considerată o mare sărbătoare și zi de odihnă. În schimb, este considerat bine să mergi la biserică, să te rogi, să aprinzi o lumânare pentru cei dragi și să faci fapte bune sau să dai de pomană.

Unele superstiții populare spun și că fetele care poartă în această zi o plantă considerată „a Maicii Domnului” sau busuioc sfințit ar avea parte de noroc și protecție.

În unele zone ale țării există și tradiția ca, în această perioadă, să fie aduse la biserică primele roade ale toamnei pentru a fi sfințite și împărțite, ca semn de mulțumire pentru recolta primită. (mere, prune, struguri).

În tradiția populară românească, femeile însărcinate obișnuiesc să se roage în ziua de 15 august, de Adormirea Maicii Domnului, pentru sănătatea lor și a copilului și pentru o naștere ușoară. Unele merg la biserică și duc flori, fructe sau alte daruri, pe care le oferă apoi de pomană, considerând că astfel cer ocrotirea Maicii Domnului pentru familie.

Biserica îi îndeamnă pe credincioșii să participe la Sfânta Liturghie, să se roage Maicii Domnului, să fie împăcați cu cei din jur și să ofere ajutor celor aflați în nevoie. Patriarhul Daniel a subliniat că Maica Domnului însăși s-a pregătit pentru trecerea la cele cerești prin rugăciune și prin grija față de cei din jur, oferind astfel credincioșilor un model de credință, smerenie și iubire.

Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai importante sărbători ale anului bisericesc, o zi în care credincioșii sunt chemați să lase grijile cotidiene deoparte și să se apropie mai mult de Dumnezeu prin rugăciune și fapte bune. Dincolo de tradițiile și obiceiurile păstrate de generații, mesajul acestei zile este unul al speranței, al iubirii și al încrederii în viața veșnică.