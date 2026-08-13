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Cum a apărut Mikaela Albu la ziua de naștere a tatălui ei. Fiica Iuliei Albu a atras toate privirile

Adolescenta în vârstă de 16 ani a fost prezentă la aniversarea tatălui său, iar Mihai Albu a postat fotografia pe rețelele de socializare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 August 2026, 11:11 | Actualizat Joi, 13 August 2026, 12:29
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Cum a apărut Mikaela Albu la ziua de naștere a tatălui său. Fiica Iuliei Albu a atras toate privirile | Captură Instagram
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Mihai Albu a împlinit 64 de ani și a ales să își celebreze ziua de naștere alături de familie, într-o atmosferă relaxată, pe terasa unui restaurant. Alături de el au fost soția sa, Elena, fiica acesteia, dar și Mikaela, fata pe care o are din căsnicia cu Iulia Albu. Adolescenta în vârstă de 16 ani a atras toate privirile cu ținuta sa spectaculoasă.

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Mikaela, apariție spectaculoasă la aniversarea lui Mihai Albu

Mihai Albu a împlinit 64 de ani pe 9 august și a ales să marcheze momentul într-un cadru restrâns, alături de oamenii dragi.

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În fotografia postată de Mihai Albu pe Facebook, Mikaela apare alături de tatăl său și de actuala soție a acestuia, Elena Nechifor. Imaginea a atras atenția în special datorită adolescentei în vârstă de 16 ani, care a optat pentru o ținută care i-a pus în evidență stilul, dar și pasiunea pentru modă.

„Ale mele”, a scris simplu Mihai Albu, în dreptul fotografiei, referindu-se la femeile importante din viața sa.

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„Mikaela are aproape 17 ani, pe când cea mică are numai 11, normal că nu se îmbracă în același stil. În plus, pantofii Mikaelei nu sunt realizați de mine. Petrecerea a fost modestă, pe terasa unui local, în aer liber, ne-am îmbrăcat lejer, comod. Eu fac pantofi pentru femei, nu pentru copii. De la o anume vârstă, le voi face și fetelor noastre, bineînțeles, ce model vor dori”, a declarat Mihai Albu pentru click.ro, după ce internauții au comentat intens apariția celor două fete.

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Ce planuri de vacanță are Mihai Albu

După această aniversare, Mihai Albu și familia sa urmează să plece într-o vacanță în Bulgaria.

„Vom pleca în Bulgaria, apoi ne mai gândim, poate vom mai merge și în altă parte. Fetele vin cu noi. Și anul trecut am fost în această formulă în concediu, și a fost tare frumos, fiicele noastre se înțeleg foarte bine, s-au împrietenit”, a declarat Mihai Albu, citat de unica.ro.

La doi ani de la operația complicată pentru cancer de prostată, sănătatea rămâne o prioritate pentru Mihai Albu.

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„Acum sunt bine, emoțiile nu au trecut, analizele le tot repet. Mikaela, fiica mea, mi-a fost alături când mi-a fost greu, are un suflet bun. Vine, adesea, în vizită, stă și pe la noi, avem o relație strânsă. Este o fată frumoasă și deșteaptă. Vedem la ce facultate va da, ce meserie va alege în viață”, a mai spus Mihai Albu, evidențiind legătura strânsă pe care o are cu fiica sa.

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