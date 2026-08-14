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David Popovici, aur la 200 m liber la Campionatele Europene de la Paris. Sportivul român a marcat un moment istoric în natație

David Popovici a obținut medalia de aur la Campionatele Europene de Natație 2026 de la Paris, la proba de 200 de metri liber. Românul de 21 de ani a devenit primul înotător din istorie care reușește dubla de aur la 3 Campionate Europene. 

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Vineri, 14 August 2026, 19:40 | Actualizat Vineri, 14 August 2026, 19:47
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David Popovici, aur la 200 m liber la Campionatele Europene de la Paris | hepta
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După aurul de la suta de metri, David Popovici și-a dorit să-și păstreze titlul de campion european și la 200 de metri liber și a reușit! După o cursă extraordinară, David Popovici a obținut medalia de aur cu timpul 1:44:15.

David Popovici este pentru a treia oară campion european la 100 și 200 metri liber

David Popovici a pornit de pe culoarul 4 și s-a impus după primii 50 de metri. Popovici a condus vizibil pe tot parcursul cursei.

David Popovici a devenit astfel primul înotător din istorie care câștigă câte 3 medalii de aur la 100 m și 200 m liber la Campionatele Europene.

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David pleacă de la Paris cu 2 medalii de aur, așa cum a plecat și de la Belgrad acum 2 ani, dar și de la Roma, acum 4 ani.

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David Popovici a marcat un moment istoric în natație

David Popovici a devenit campion european la 100 și 200 metri liber la Roma în 2022, apoi și-a păstrat titlurile la Belgrad în 2024, iar la Paris în 2026 David Popovici a reușit din nou dubla fantastică și a obținut aurul la 100 și la 200 m liber.

Până acum au existat doar 3 sportivi care au reușit dubla de aur de două ori la Campionatele Europene: Peter Nocke din Germania (1974, 1977), Pieter van den Hoogenband din Țările de Jos (1999, 2002) și David Popovici din România (2022, 2024). Acum David Popovici este singurul înotător care reușește această dublă de aur de 3 ori la europene.

David Popovici s-a calificat în Finală cu timpul 1:44.56 și a participat alături de Luka Martens, James Guy, Carlos D’Ambrosio, Christian Giefieng, Jack McMillan, Tomas Navikonis, Lucas Henveaux. Sportivul a fost foarte concentrat și a pornit setat să dea tot ce poate pentru a-și apăra ambele titluri europene.

„Trebuie să îi dau tare, e finală, e ultima cursă a sezonului.Ideal e să îmi apăr ambele titluri europene. Am reuşit cu suta. Aş pune încă o cărămidă în istoria asta pe care încerc să o las în spate. (n.r. să intri în istorie) Da, de ce nu? Îmi place”, a spus David Popovici după ce s-a calificat în Finală.

David Popovici, tricolor
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