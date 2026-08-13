Ramona Olaru a transmis un mesaj emoționant în mediul online. Ipostaza rară în care s-a filmat

Ramona Olaru a publicat un filmuleț în mediul online în care apare mai vulnerabilă ca niciodată. ce mesaj a transmis vedeta de la Neatza.

Ramona Olaru, dezvăluiri neașteptat de sincere despre iubire: „Uneori mi-aș dori să nu mai fiu în control”

Ramona Olaru a transmis un mesaj emoționant în mediul online

Ramona Olaru a lăsat pentru scurt timp deoparte imaginea femeii puternice și mereu sigure pe ea și le-a arătat urmăritorilor o latură mult mai sensibilă. Vedeta a publicat în mediul online un mesaj care pare să vorbească despre experiențele sale sentimentale și despre rănile pe care le-a acumulat de-a lungul timpului.

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Deși este cunoscută pentru energia și optimismul pe care le afișează, Ramona a transmis de această dată un mesaj despre vulnerabilitate și despre nevoia de a renunța, măcar uneori, la control. Mărturisirea sa vine într-o perioadă în care prezentatoarea este implicată în mai multe activități, printre care sportul și cursurile de actorie.

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Toată forța asta vine dintr-un mare: «Nu mai vreau să fiu rănită niciodată. Nici de oameni, nici de familie, nici de prieteni, nici de iubiți, de absolut nimeni». Și, în timp, mi-am construit pereți din sarcasm, din glume bune, diplome, rochii scumpe, să fiu sigură că nu intră nimeni, și a funcționat. Dar, uneori, noaptea, mi-aș dori să pot… Mi-aș dori să pot lăsa garda jos, fără să pierd teren, a spus Ramona Olaru, pe Instagram.

Mesajul pe care l-a distribuit a avut o puternică încărcătură emoțională și a scos la iveală o parte pe care vedeta nu o expune foarte des. Dincolo de atitudinea fermă pe care o are în viața de zi cu zi, Ramona a recunoscut că și ea a trecut prin situații care au făcut-o să sufere.

Ce caută Ramona Olaru la bărbatul de lângă ea

În aceeași confesiune, vedeta a vorbit și despre felul în care își imaginează relația pe care și-ar dori să o aibă. Pentru Ramona, important este ca partenerul să îi fie aproape, însă fără să încerce să o controleze sau să îi limiteze libertatea.

Am nevoie de cineva care să fie, am nevoie de cineva care să mă țină, dar să nu mă țină strâns. Am nevoie de cineva care să nu se simtă inferior doar pentru că am vorbele la mine și pentru că spun de fiecare dată ce gândesc (…) Aș vrea măcar o dată în viață să nu mai fiu în control, să nu mai negociez iubirea, a mai adăugat ea.

Ea își dorește un bărbat care să poată construi o relație bazată pe încredere și echilibru, fără să se simtă intimidat de personalitatea ei puternică. Sinceritatea și firea directă nu ar trebui să devină motive de tensiune între doi oameni, consideră vedeta.

Ramona Olaru transmite astfel că, dincolo de imaginea femeii independente și hotărâte, există și dorința de a găsi un om alături de care să poată renunța la armură și să fie pur și simplu ea însăși.