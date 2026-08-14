(P) Poate fi o mașină inteligentă blocată de la distanță?

Mașinile moderne au ajuns să semene tot mai mult cu niște smartphone-uri pe roți. Sunt conectate permanent, primesc actualizări software, comunică cu serverele producătorului și oferă funcții care pot depinde inclusiv de țara în care se află automobilul.

Toată această tehnologie aduce confort, dar creează și situații pe care șoferii de acum zece ani probabil nu și le-ar fi imaginat. Ce se întâmplă, de exemplu, dacă o mașină construită și configurată pentru o anumită piață ajunge într-o altă regiune?

Un caz recent în care a fost implicat un Zeekr 9X arată cât de importantă a devenit această întrebare.

O călătorie spre Europa și o surpriză în Kazahstan

În iulie 2026, proprietarul chinez al unui Zeekr 9X a pornit într-o călătorie care urma să îl ducă spre Europa. Mașina, cumpărată cu aproximativ șase luni înainte, costase în jur de 500.000 de yuani, echivalentul a aproximativ 73.500 de dolari.

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Problemele au apărut după intrarea în Kazahstan. Potrivit relatării publicate de CarNewsChina, sistemul automobilului a detectat că vehiculul se afla într-o regiune diferită, iar mai multe dintre funcțiile sale inteligente au devenit indisponibile.

Timp de peste 30 de ore, proprietarul nu a mai putut utiliza normal funcții precum navigația și anumite comenzi electronice. Există însă un detaliu important: reprezentanții Zeekr au precizat că propulsia și sistemul de frânare nu au fost afectate. Cu alte cuvinte, mașina nu a fost oprită complet de la distanță și putea fi condusă.

De ce poate interveni producătorul asupra funcțiilor mașinii?

Explicația oferită ulterior de Zeekr schimbă perspectiva asupra întâmplării. Producătorul a arătat că situația nu fusese provocată de o defecțiune obișnuită, ci de un mecanism de securitate activat atunci când automobilul a fost detectat într-o regiune externă.

Astfel de sisteme pot avea rolul de a preveni furturile, utilizarea neautorizată și exporturile care nu respectă procedurile stabilite pentru anumite piețe.

După verificarea situației proprietarului, restricțiile puteau fi eliminate printr-un cod de autorizare. Particularitatea era că autorizarea temporară se aplica unei anumite regiuni. Într-o călătorie prin mai multe țări, procedura putea deveni astfel mult mai complicată decât simpla trecere a unei frontiere.

Cazul scoate la suprafață o realitate nouă a industriei auto. Când cumperi o mașină foarte tehnologizată, nu mai cumperi doar motor, baterie, suspensie și caroserie. Cumperi și acces la un ecosistem digital.

Importul unei mașini moderne înseamnă mai mult decât transportul

Pentru modelele care nu sunt încă distribuite în mod obișnuit pe toate piețele europene, prețul atractiv găsit la un furnizor poate spune doar o parte din poveste.

Înainte de achiziție trebuie verificată compatibilitatea automobilului cu piața pe care va fi utilizat, posibilitatea omologării, documentația, funcționarea serviciilor conectate și, nu în ultimul rând, ce se întâmplă după ce mașina ajunge efectiv la proprietar.

Problema devine cu atât mai importantă în cazul modelelor premium chinezești de ultimă generație. Acestea sunt printre cele mai tehnologizate automobile ale momentului, iar o parte importantă din experiența oferită proprietarului vine tocmai din software.

De aceea, pentru cine este interesat de un Zeekr 9X în România, întrebarea nu ar trebui să fie doar „Cum aduc mașina?”, ci și „Cum mă asigur că o pot folosi în condiții corecte după ce ajunge aici?”.

Este diferența dintre simpla achiziție a unui automobil dintr-o altă piață și un proces în care sunt luate în calcul de la început omologarea, documentele, compatibilitatea și suportul ulterior.

Mașina viitorului are nevoie și de infrastructură în spate

Zeekr 9X este exact genul de automobil care arată cât de repede se schimbă industria. Un SUV premium cu foarte multă tehnologie la bord nu poate fi privit după aceleași criterii după care era cumpărată o mașină de import în urmă cu 15 ani.

În România, BADSI abordează achiziția unor astfel de modele dintr-o perspectivă mai largă decât simpla aducere a automobilului în țară. Pentru modelele disponibile la comandă, procesul poate include suport pentru achiziție, omologare RAR și acces la servicii ulterioare, astfel încât proprietarul să știe de la început ce presupune utilizarea mașinii pe piața locală.

Cazul șoferului ajuns în Kazahstan nu înseamnă că orice Zeekr care părăsește China va avea aceeași problemă. Arată însă foarte clar de ce proveniența automobilului, configurația pentru piața de destinație și modul în care este realizat importul au devenit criterii importante de cumpărare.

În cazul unui automobil conectat, o ofertă bună nu se termină în momentul în care mașina ajunge pe platformă în România. Contează ce se întâmplă la omologare, ce funcții pot fi utilizate, ce suport există ulterior și cine poate interveni atunci când apare o situație neprevăzută.

Cei care iau în calcul achiziția unui Zeekr 9X pot discuta cu echipa BADSI înainte de a lua o decizie, pentru a afla ce presupun aducerea, omologarea și utilizarea unui astfel de model în România. Într-o generație de automobile în care software-ul contează aproape la fel de mult ca mecanica, modul în care cumperi mașina poate deveni la fel de important ca mașina pe care o alegi.