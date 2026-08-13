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Ion Țiriac demolează vila fiului său de pe malul lacului Tei. Ce vrea să construiască în locul ei. Primele imagini

Ion Țiriac vrea să demoleze vila fiului său de pe malul lacul Tei. Iată ce are de gând să construiască în locul ei!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 August 2026, 15:53 | Actualizat Joi, 13 August 2026, 16:30
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Ion Țiriac demolează vila fiului său de pe malul lacului Tei. Ce are de gând să construiască în locul ei. Primele imagini | Hepta
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Potrivit profit.ro, Ion Țiriac planifică demolarea vilei pe care fiul său, Ion Ion Țiriac, o are pe malul lacului Tei, din Capitală, pentru a construi un turn rezidențial cu 16 etaje și 127 de apartamente premium. La ce valoare se ridică investiția!

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Ce pregăteșe Ion Ţiriac pe malul lacului Tei din Capitală

Vila lui Ion Ion Țiriac a fost construită în anul 2014 și are o suprafață desfășurată de aproximativ 3.000 de metri pătrați. Miliardarul vrea să o demoleze și să construiască în locul ei un complex rezidențial de lux.

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Potrivit profit.ro, proiectul prevede un turn cu trei subsoluri și 16 etaje, ultimele două fiind retrase. Suprafața construită ar urma să ajungă la aproape 35.000 de metri pătrați.

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Pentru noul complex rezidențial sunt prevăzute 127 de apartamente premium, cu una, două și trei camere. Majoritatea locuințelor vor fi de tip duplex, iar apartamentele de la nivelul solului vor dispune de grădini private.

Proiectul mai include și 236 de locuri de parcare în cele trei subsoluri ale clădirii și parțial la sol.

Valoarea estimată a investiției este de 62 de milioane de euro, fără TVA. Raportat la această valoare, prețul mediu al unui apartament în viitorul complex ar urma să depășească 500.000 de euro.

În apropiere se află și One Lake Club, dezvoltat de One United Properties, pe un teren cumpărat de la Ion Țiriac în 2021, pentru 15 milioane de euro, mai transmite sursa citată mai sus.

Pe mâna cui va lăsa Ion Țiriac afacerile după ce iese la pensie

„Cu cât îmbătrânești, cu atât ai și mai multe probleme. Dar, în general, businessul nu mă mai interesează absolut deloc. Îl las pe feciorul meu mare să își facă treaba și eu încerc să dau un pic înapoi din ceea ce am avut norocul să îmi cadă din cer după atâția ani,” a declarat Ion Țiriac pentru GSP.

Potrivit miliardarului, fiul său cel mare, Ion Alexandru Țiriac, va prelua conducerea afacerilor sale, care i-au adus o avere estimată la peste două miliarde de dolari.

Ion Țiriac demolează vila fiului său de pe malul lacului Tei. Ce are de gând să construiască în locul ei. Primele imagini
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„Mă pregătesc să ies la pensie. Mai am două sau trei săptămâni, am făcut 87 de ani, se pare că-mi dă drumul,” a mai spus acesta pentru sursa citată. „Nu mai lucrez 28 de ore, trebuie să lucrez numai 24 pe zi. Să vedem cum fac treaba asta”.

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AS.ro Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
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