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Ce meserie a avut Mădălina Manole înainte să devină celebră. Puțini știu acest detaliu despre „Fata cu părul de foc”

Puțini dintre cei care i-au ascultat melodiile știu că Mădălina Manole a lucrat într-un domeniu complet diferit înainte de a intra în istoria muzicii românești drept „Fata cu părul de foc”.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 August 2026, 10:18 | Actualizat Joi, 13 August 2026, 11:01
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Ce meserie a avut Mădălina Manole înainte să devină celebră. Puțini știu acest detaliu despre „Fata cu părul de foc” | Captură Facebook
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Cu mult înainte de succesul uriaș de pe scenă, viața Mădălinei Manole a arătat diferit.

Potrivit unei surse, artista cu o voce inconfundabilă, care a transformat „Fată dragă” înt-unul dintre marile hituri românești, a lucrat în aviație. Mai precis, Mădălina Manole a fost angajată la Aeroportul Otopeni ca și controlor de trafic aerian-auxiliar.

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Mădălina Manole a lucrat la Aeroportul Otopeni înainte de a deveni celebră

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Sursa citează o biografie publicată în anul 2026, care consemnează că, după terminarea Liceului de Chimie din Ploiești, Mădălina Manole a urmat Școala de Controlori de Trafic Aerian din Băneasa și a lucrat timp de aproximativ patru ani în acest domeniu.

În același timp, Mădălina Manole își construia și drumul artistic. Începuse să cânte de mică, studiase chitara, iar, între 1982-1985, a urmat cursurile Școlii Populare de Artă, la clasa Mihaela Runceanu – Ionel Tudor, mai notează sursa citată.

Într-un interviu acordat în anul 2004 publicației Jurnalul Național, citată de sursa mențoionată mai sus, Mădălina Manole a fost întrebată de ce nu a ales meseria de stewardesă. Artista ar fi explicat faptul că profesia aleasă de ea i se părea mult mai palpitantă și dificilă, fiind, în același timp, o oportunitate.

Tot despre anii în care a lucrat pe Aeroportul Otopeni, Mădălina Manole spunea că au fost extraordinari, considerând domeniul unul dintre cele mai frumoase în care ar fi putut lucra, mai transmite sursa citată mai sus.

Însă, se pare că pasiunea pentru muzică a câștigat. Cu toate acestea, Mădălina Manole a vorbit mereu cu respect despre meseria pe care a lăsat-o în urmă pentru a-și urma marea pasiune.

Mădălina Manole și-a urmat marea pasiune și a ales scena

Participarea la Festivalul din Mamaia cu piesa „Un om sentimental”, în anul 1988, a reprezentat punctul de plecare în cariera sa muzicală, potrivit sursei citate. În următorii ani, Mădălina Manole avea să devină una dintre cele mai cunoscute artiste din România.

Albumul „Fată dragă” i-a adus discul de aur în anul 1991, iar vocea, dar și carisma scenică au transformat-o într-un artist emblematic al muzicii ușoare românești.

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