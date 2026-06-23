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Șoferii începători nu vor mai putea conduce mașini puternice în primii doi ani. Ce schimbări aduce Codul Rutier

Șoferii care au obținut permisul de mai puțin de doi ani ar putea avea interdicție la mașinile puternice. Proiectul de modificare a Codului Rutier a primit raport favorabil în Camera Deputaților.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Iunie 2026, 11:59 | Actualizat Marti, 23 Iunie 2026, 12:03
Șoferii care au obținut permisul de mai puțin de doi ani ar putea avea interdicție la mașinile puternice. Proiectul de modificare a Codului Rutier a primit raport favorabil în Camera Deputaților. | Shutterstock
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Corpul legislativ pregătește modificări importante ale Codului Rutier, iar una dintre cele mai discutate măsuri îi vizează pe șoferii începători. Potrivit unui proiect de lege care a primit recent raport favorabil de adoptare în Camera Deputaților, conducătorii auto care au obținut permisul de conducere de mai puțin de doi ani ar putea avea restricții privind tipul de autovehicule pe care le pot conduce.

Șoferii începători nu vor mai putea conduce mașini puternice în primii doi ani

Noua reglementare urmărește să reducă numărul accidentelor rutiere în care sunt implicați șoferi fără experiență, prin limitarea accesului acestora la vehicule considerate prea puternice. Măsura nu se raportează la numărul de cai putere sau la capacitatea cilindrică a motorului, ci la un criteriu tehnic mai complex: raportul dintre puterea motorului și masa autovehiculului.

Concret, proiectul stabilește că șoferii începători nu vor putea conduce vehicule care depășesc pragul de 0,075 kW pentru fiecare kilogram al mașinii. Astfel, anumite autoturisme sportive sau modele compacte echipate cu motoare performante ar putea intra în categoria vehiculelor interzise pentru cei aflați la început de experiență în trafic.

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Inițiatorii proiectului susțin că această măsură este inspirată din legislația aplicată deja în mai multe state europene, unde șoferii începători sunt supuși unor restricții suplimentare în primii ani după obținerea permisului. Scopul este reducerea riscului de accidente cauzate de lipsa de experiență și de utilizarea unor mașini care necesită abilități avansate de conducere.

Ce schimbări aduce Codul Rutier

Proiectul a fost analizat în comisiile parlamentare de specialitate, la dezbateri participând și reprezentanți ai Poliției Române. Documentul a primit un raport de adoptare cu amendamente, urmând să fie supus votului final în Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

Totuși, legea prevede și câteva excepții. Șoferii cu mai puțin de doi ani de experiență vor putea conduce astfel de vehicule dacă sunt însoțiți de o persoană care deține permis de conducere de cel puțin 10 ani și care îi poate supraveghea și îndruma în trafic. De asemenea, restricția nu se va aplica în situațiile în care autoturismul este utilizat în scop profesional, în baza unui contract de muncă.

Pe lângă limitarea accesului la mașini puternice, inițiatorii consideră că modificarea va contribui la responsabilizarea tinerilor șoferi și la creșterea siguranței pe drumurile publice. Statisticile arată că persoanele aflate la început de experiență în trafic sunt implicate mai frecvent în accidente grave, iar viteza excesivă reprezintă una dintre principalele cauze.

Dacă proiectul va fi adoptat și promulgat, noile reguli vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial, urmând să se aplice tuturor șoferilor care obțin permisul de conducere după data stabilită de lege.

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