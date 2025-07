Adelina Pestrițu a încălcat o regulă de circulație și i-a fost suspendat permisul auto. Iată ce greșeală banală a costat-o scump și ce avertisment le-a transmis șoferilor.

Adelina Pestrițu și-a luat fanii din mediul online prin surprindere când le-a povestit că a rămas fără permis de conducere din cauza unei greșeli pe care o fac și alți șoferi. Influencerița nu s-a ferit să recunoască adevărul, iar mai mult decât atât și-a asumat fapta, mărturisind chiar că o regretă și că și-a învățat lecția, îndemnându-i pe internauți să fie atenți să să nu recurgă la gestul care pe ea a costat-o scump.

Descoperă în rândurile de mai jos ce gest des întâlnit pe șoselele din România a făcut și ce a spus despre evenimentul care nu îi aduce deloc cinste.

Motivul pentru care Adelina Pestrițu a rămas fără permis de conducere. Cât timp nu mai are voie să conducă

Adelina Pestrițu este obișnuită să se posteze extrem de des în online din interiorul bolidului său de lux, însă pentru o bună perioadă de timp, aceasta nu va mai putea face acest lucru, decât pe scaunul din dreapta sau din spate.

Vedeta a făcut o greșeală care i-a determinat pe oamenii legii să o pedepsească destul de dur, având în vedere că ea își petrecea cea mai mare parte din timp în mașină, la volan.

Mai exact, Adelina Pestrițu a trecut pe culoarea roșie a semaforului, în București, dând vina pe neatenție. Ea nu s-a sfiit să povestească totul în mediul online, avertizându-i pe internauți că nu ar trebui să procedeze la fel cum a făcut-o ea.

„Adevărul este că în multe zile îmi iau mai multe responsabilități decât pot să duc și mă trezesc alergând dintr-o parte în alta, cu capul plin de liste și gânduri. Din păcate, ziua de azi s-a terminat prost: am greșit şi am rămas fără permis. Îmi pare sincer rău. Nu doar pentru consecință, ci pentru faptul că am fost neatentă într-un context care cere responsabilitate maximă. Am primit o lecție corectă!”, a scris aceasta pe Instagram, potrivit Unica.ro.

„Trebuie să fiu mai organizată, mai atentă și să învăț să spun și <<nu>>. Sper că povestea asta să fie și un mic reminder pentru oricine citește: uneori e mai bine să încetinești un pic ritmul în care trăiești ca să nu faci greșeli” a mai adăugat aceasta, oferindu-le un sfat valoros tuturor șoferilor.

Astfel că, influencerița s-a ales cu permisul suspendat pentru o perioadă de 30 de zile și a primit o amendă în valoare de 810 lei.

„Conducătorul autovehicului, femeie în vârstă de 38 de ani, a fost sancționată de polițiștii Brigăzii Rutiere cu amendă în valoare de 810 lei, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 zile” sunt și informțiile pe care le-au făcut publice autoritățile, potrivit sursei citate anterior.

