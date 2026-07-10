(P) Acciza combustibil în 2026: reducerea impactului creșterii costurilor

Acciza combustibil este unul dintre subiectele care domină în această perioadă industria transporturilor. Începând cu 1 iulie 2026, încetarea măsurilor de plafonare a prețurilor la carburanți s-a reflectat imediat în prețurile de la pompă, punând o presiune suplimentară asupra companiilor care administrează flote auto.

Pentru transportatori, orice modificare a costului motorinei sau benzinei influențează direct bugetele operaționale și profitabilitatea fiecărei curse.

Încetarea prelungirii măsurilor marcată de data de 1 iulie a dus la scumpirea motorinei și a benzinei, impactul fiind resimțit imediat atât de transportatorii de marfă, cât și de operatorii de distribuție și logistică. În paralel, prețurile carburanților au înregistrat o creștere semnificativă față de lunile precedente, reflectând efectele noilor accize și ale contextului internațional.

Într-un astfel de context, controlul consumului de carburant devine una dintre cele mai eficiente metode prin care companiile își pot proteja costurile, indiferent de evoluția accizei combustibil.

De ce a crescut acciza combustibil și ce impact are asupra pieței?

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Începând cu luna iulie, modificările fiscale adoptate de autorități au determinat o nouă creștere a costului carburanților. Plafonarea adaosului comercial și a accizelor a fost valabilă până la 30 iunie 2026, fără să fie extinsă. Majorarea accizei la combustibil s-a suprapus peste volatilitatea pieței internaționale a petrolului, unde evoluțiile geopolitice și modificările cotațiilor au influențat costurile de aprovizionare ale distribuitorilor.

Totodată, reprezentanții Guvernului au explicat că evoluția prețurilor este determinată atât de modificările fiscale, cât și de mecanismele pieței internaționale, unde prețurile produselor petroliere fluctuează constant.

Controlul consumului este cea mai eficientă metodă de limitare a impactului accizei combustibil

Companiile nu pot controla nivelul accizei combustibil și nici evoluția pieței petroliere. În schimb, pot controla modul în care este utilizat fiecare litru de carburant.

De aceea, tot mai multe companii investesc în soluții digitale care oferă vizibilitate completă asupra consumului și permit identificarea rapidă a pierderilor.

Monitorizarea consumului face posibilă identificarea:

vehiculelor cu un consum peste media flotei;

perioadelor lungi de funcționare la ralanti;

traseelor care generează consum suplimentar;

alimentărilor și eventualelor pierderi de combustibil;

comportamentului de condus care influențează consumul;

diferențelor dintre consumul teoretic și consumul real.

Într-o perioadă în care acciza combustibil contribuie la creșterea costurilor operaționale, aceste informații devin esențiale pentru orice manager de flotă.

Cum ajută soluția Consum Carburant de la AROBS TrackGPS

Soluția Consum Carburant dezvoltată de AROBS TrackGPS oferă companiilor control complet asupra modului în care este utilizat combustibilul în cadrul flotei.

Prin integrarea datelor GPS cu informațiile provenite din magistrala CAN sau din sondele litrometrice, platforma pune la dispoziția managerilor o imagine detaliată asupra consumului real al fiecărui vehicul.

Printre funcționalitățile disponibile se numără:

monitorizarea consumului real al fiecărui vehicul;

compararea consumului între șoferi și vehicule similare;

identificarea timpilor petrecuți la ralanti;

detectarea alimentărilor și a eventualelor pierderi de combustibil;

analiza consumului în funcție de traseu și activitate;

rapoarte detaliate privind evoluția consumului;

identificarea rapidă a vehiculelor care generează costuri peste media flotei.

Platforma permite luarea unor decizii bazate pe date reale și contribuie la optimizarea costurilor prin reducerea consumului inutil.

În condițiile în care acciza combustibil influențează direct costurile de exploatare ale unei flote, posibilitatea de a controla fiecare litru consumat devine un avantaj competitiv important.

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