Cât plătește Ilie Bolojan impozit pentru apartamentul său din Oradea și casa din Vadu Crișului. Cât au crescut taxele

În 2026, taxele și impozitele pentru proprietăți s-au majorat semnificativ. Premierul Ilie Bolojan deține un apartament în Oradea și o casă la țară. Iată cât plătește impozit pentru locuințe!

Pentru casa de la țară, premierul Bolojan plătește impozit dublu față de anul trecut. Dorel Cosma, primarul comunei Vadu Crişului a declarat pentru Antena 3 CNN că o pentru o casă ca a lui Ilie Bolojan impozitul a crscut cu 100% față de 2025. „O casă 100 mp, cu toate utilitățile, zona A, e 327 de lei, față de 160 în 2025. Plătește mama dânsului. A fost acasă de Revelion, m-am întâlnit a doua zi de Anul Nou. Până în martie mama dânsului plătește, acum trimite pe cineva, un vecin, că e cam bolnavă”.

Tot cu circa 90-100% a crescut și impozitul la apartamentul din Oradea pe care premierul îl deține, de la 300 de lei anul trecut, la 580-600 în 2026.

„580-600, ceva de genul. Impozitele apartamentelor s-au majorat în principal cu 90-100%. Și premierul va plăti impozit dublu. Toată lumea, legea se aplică tuturor proprietarilor. Vă dați seama că orice creștere de taxe nu este un motiv de bucurie pentru locuitorii niciunui oraș, dar dacă noi, ca și primari, președinți de Consilii Județene, ne vom face treaba și vom duce la bun sfârșit proiectele pe care le avem în desfășurare, oamenii vor vedea că acei bani au fost cheltuiți cum trebuie”, a declarat Florin-Alin Birta, primarul din Oradea, pentru Antena 3 CNN.

Așadar, potrivit primarilor celor două locialități în care Ilie Bolojan deține proprietăți, în 2026 premierul plătește impozite de 327 de lei la țară, respectiv 600 de lei la Oradea, dublu față de 2025.

Întrebat dacă și-a plătit impozitul pe 2026, Ilie Bolojan a spus că nu are încă instalata aplicaţia ghiseul.ro şi că încă nu şi-a plătit impozitul pe acest an.

„Eu personal nu am instalat-o. Sigur, acolo unde localităţile sau administraţiile locale şi-au făcut treaba, au fost rapide şi-au şi urcat deciziile. Nu am plătit impozitul. Cei care plătesc mai repede au un discount în funcţie de localitate. Unii 4%, unii 5%. La toate persoanele fizice din România au crescut impozitele cu data de 1 ianuarie.

De ce a trebuit să facem asta? Pe de o parte, aceste impozite sunt venituri la bugetul local. Şi noi, ca să vă faceţi o imagine, încasam de trei ori mai puţin ca pondere din veniturile noastre faţă de ţările Uniunii Europene. Şi în zona de rural aveam un impozit pe proprietate de 100-150 lei, în zona de urban de 200-250 lei. Acest impozit reprezintă, de fapt, contribuţia proprietarilor de case, de apartamente la bugetul local pentru ca primăria respectivă să le creeze condiţii mai bune pentru ei şi pentru familiile lor. Asta înseamnă racordare la apă, la canalizare, asfalt, iluminat public, gaz, încălzire şi aşa mai departe', a declarat Ilie Bolojan la Digi24.