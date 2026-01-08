Antena Căutare
Home News Economic Cât plătește Ilie Bolojan impozit pentru apartamentul său din Oradea și casa din Vadu Crișului. Cât au crescut taxele

Cât plătește Ilie Bolojan impozit pentru apartamentul său din Oradea și casa din Vadu Crișului. Cât au crescut taxele

În 2026, taxele și impozitele pentru proprietăți s-au majorat semnificativ. Premierul Ilie Bolojan deține un apartament în Oradea și o casă la țară. Iată cât plătește impozit pentru locuințe!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 08 Ianuarie 2026, 15:56 | Actualizat Joi, 08 Ianuarie 2026, 16:11
Galerie
Ilie Bolojan deține o casă la țară și un apartament în Oradea | Shutterstock & Hepta

Pentru casa de la țară, premierul Bolojan plătește impozit dublu față de anul trecut. Dorel Cosma, primarul comunei Vadu Crişului a declarat pentru Antena 3 CNN că o pentru o casă ca a lui Ilie Bolojan impozitul a crscut cu 100% față de 2025. „O casă 100 mp, cu toate utilitățile, zona A, e 327 de lei, față de 160 în 2025. Plătește mama dânsului. A fost acasă de Revelion, m-am întâlnit a doua zi de Anul Nou. Până în martie mama dânsului plătește, acum trimite pe cineva, un vecin, că e cam bolnavă”.

Tot cu circa 90-100% a crescut și impozitul la apartamentul din Oradea pe care premierul îl deține, de la 300 de lei anul trecut, la 580-600 în 2026.

„580-600, ceva de genul. Impozitele apartamentelor s-au majorat în principal cu 90-100%. Și premierul va plăti impozit dublu. Toată lumea, legea se aplică tuturor proprietarilor. Vă dați seama că orice creștere de taxe nu este un motiv de bucurie pentru locuitorii niciunui oraș, dar dacă noi, ca și primari, președinți de Consilii Județene, ne vom face treaba și vom duce la bun sfârșit proiectele pe care le avem în desfășurare, oamenii vor vedea că acei bani au fost cheltuiți cum trebuie”, a declarat Florin-Alin Birta, primarul din Oradea, pentru Antena 3 CNN.

Cât plătește Ilie Bolojan impozit pentru apartamentul său din Oradea și casa din Vadu Crișului. Cât au crescut taxele pentru cele două proprietăți deținute de premier

Articolul continuă după reclamă

Așadar, potrivit primarilor celor două locialități în care Ilie Bolojan deține proprietăți, în 2026 premierul plătește impozite de 327 de lei la țară, respectiv 600 de lei la Oradea, dublu față de 2025.

Citește și: Se anunță concedieri masive în 2026. Ce angajați riscă să rămână fără locuri de muncă în România

Întrebat dacă și-a plătit impozitul pe 2026, Ilie Bolojan a spus că nu are încă instalata aplicaţia ghiseul.ro şi că încă nu şi-a plătit impozitul pe acest an.

„Eu personal nu am instalat-o. Sigur, acolo unde localităţile sau administraţiile locale şi-au făcut treaba, au fost rapide şi-au şi urcat deciziile. Nu am plătit impozitul. Cei care plătesc mai repede au un discount în funcţie de localitate. Unii 4%, unii 5%. La toate persoanele fizice din România au crescut impozitele cu data de 1 ianuarie.

Colaj cu Ilie Bolojan și bani
+12
Mai multe fotografii

De ce a trebuit să facem asta? Pe de o parte, aceste impozite sunt venituri la bugetul local. Şi noi, ca să vă faceţi o imagine, încasam de trei ori mai puţin ca pondere din veniturile noastre faţă de ţările Uniunii Europene. Şi în zona de rural aveam un impozit pe proprietate de 100-150 lei, în zona de urban de 200-250 lei. Acest impozit reprezintă, de fapt, contribuţia proprietarilor de case, de apartamente la bugetul local pentru ca primăria respectivă să le creeze condiţii mai bune pentru ei şi pentru familiile lor. Asta înseamnă racordare la apă, la canalizare, asfalt, iluminat public, gaz, încălzire şi aşa mai departe', a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Se anunță concedieri masive în 2026. Ce angajați riscă să rămână fără locuri de muncă în România...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câte kilograme a ajuns să aibă femeia de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta minune Câte kilograme a ajuns să aibă femeia de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta minune
Observatornews.ro Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Antena 3 Taxe de infarct. Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 mp. „Au trecut 70 kmp” Taxe de infarct. Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 mp. „Au trecut 70 kmp”
SpyNews Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Se anunță concedieri masive în 2026. Ce angajați riscă să rămână fără locuri de muncă în România
Se anunță concedieri masive în 2026. Ce angajați riscă să rămână fără locuri de muncă în România
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
(P) Petrolul între geopolitică și investiții: ce ar trebui să știe un investitor începător
(P) Petrolul între geopolitică și investiții: ce ar trebui să știe un investitor începător
Actrița Işıl Yücesoy, surprinsă de comentariul unui fan din mediul online: „Ce ți-am făcut?”
Actrița Işıl Yücesoy, surprinsă de comentariul unui fan din mediul online: „Ce ți-am făcut?” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici:
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a... Elle
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească HelloTaste.ro
Taxe de infarct. Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 mp. „Au trecut 70 kmp”
Taxe de infarct. Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70... Antena3.ro
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Fără precedent. Președintele Nicușor Dan anunță că va încălca legea la numirea șefilor marilor parchete
Fără precedent. Președintele Nicușor Dan anunță că va încălca legea la numirea șefilor marilor parchete Jurnalul
11 Ianuarie, al doilea portal 111 din 2026: poarta prin care doar cei pregătiți trec cu sufletul întreg
11 Ianuarie, al doilea portal 111 din 2026: poarta prin care doar cei pregătiți trec cu sufletul întreg Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Ce urmează după episodul cu viscol şi ninsori care a lovit România
Ce urmează după episodul cu viscol şi ninsori care a lovit România Observator
Cele mai murdare locuri de la sală. Cum să te ferești de bacterii și murdărie când mergi să faci sport
Cele mai murdare locuri de la sală. Cum să te ferești de bacterii și murdărie când mergi să faci sport MediCOOL
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să tratezi răceala obișnuită la copiii mici
Cum să tratezi răceala obișnuită la copiii mici DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  UseIT
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x