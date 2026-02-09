Antena Căutare
(P) Cum arată dobânzile la creditele imobiliare la început de an și la ce se așteaptă analiștii pentru perioada următoare

Începutul anului 2026 vine cu o veste bună pentru românii care au rate la bancă sau care plănuiesc să-și cumpere o locuință: dobânzile par să se mai liniștească după un 2025 plin de creșteri și incertitudine. De la 1 ianuarie, indicele care influențează ratele la creditele cu dobândă variabilă (IRCC) urmează să scadă ușor. Asta înseamnă, pentru mulți români, rate ceva mai mici sau cel puțin o perioadă de liniște după un 2025 care a adus griji financiare la credite.

Publicat: Luni, 09 Februarie 2026, 10:43 | Actualizat Luni, 09 Februarie 2026, 10:44
Pe scurt, 2026 începe cu o gură de oxigen pentru cei cu credite variabile. Nu este o scădere spectaculoasă, dar suficientă încât să fie simțită în bugetul lunar. Cei interesați să facă o achiziție imobiliară pot să găsească ultimele informații despre credite pe www.raiffeisen.ro. Până atunci, să vedem detaliat la ce se așteaptă analiștii în 2026, în privința dobânzilor fixe.

Dobânzile fixe rămân preferatele românilor

În același timp, dobânzile fixe, care au devenit din ce în ce mai populare în 2025, continuă să fie o opțiune sigură și stabilă. Tot mai mulți oameni aleg această variantă pentru că știu exact cât vor plăti în fiecare lună, fără surprize. Băncile mențin oferte atractive la dobânzile fixe, tocmai pentru a răspunde cererii. Așadar, începutul lui 2026

găsește piața într-un punct ceva mai echilibrat: dobânzi variabile care încep să coboare și dobânzi fixe care rămân la niveluri rezonabile pentru cei care preferă siguranța.

Ce urmează: optimism moderat, dar cu multe necunoscute

Specialiștii sunt prudenți când privesc înainte. Mulți spun că nu ar trebui să ne așteptăm la scăderi mari ale dobânzilor prea curând, pentru că totul depinde de cum evoluează inflația și de deciziile BNR. Primele reduceri mai consistente ale dobânzii-cheie ar putea veni abia spre primăvară sau vară, ceea ce înseamnă că efectele reale s-ar simți mai târziu, poate chiar spre finalul anului.

În piața imobiliară, lucrurile sunt și ele în mișcare. Experții intervievați recent de Observator News vorbesc despre nevoia de stabilitate, reguli mai clare pentru dezvoltatori și o planificare urbanistică mai serioasă. Prețurile locuințelor se află sub presiune din cauza costurilor ridicate de construcție, iar acest lucru poate influența indirect și creditele. Ce ar trebui să facă cei care vor să ia un credit imobiliar în 2026? Dacă vrei să te bucuri de o pătură de siguranță, dobânda fixă rămâne alegerea cea mai sigură. Dacă vrei rate mai mici, dobânda variabilă poate fi avantajoasă, dar trebuie să fii pregătit pentru eventuale schimbări în caz de instabilitate economică.

