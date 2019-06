Cele mai importante 5 lucruri pe care trebuie să le ai în vedere când cumperi un apartament

Îți faci planuri pentru o nouă locuința și vrei să cumperi un apartament în care să-ți construieșți un cămin pe placul tău? Este idealul tot mai multor români care se visează la casa lor și care caută spațiul perfect pentru a petrece următorii ani din viață.

Poate ai văzut deja un balcon perfect decorat, o veioză pe care ai pune-o pe noptiera de lângă pat sau un dressing pentru hol. Până să ajungi la astfel de detalii este necesar să te informezi și să știi la ce să te uiți când mergi să vizionezi cât mai multe apartamente de vânzare, indiferent de orașul în care te afli. Dacă e construcție nouă, lucrurile sunt simple dacă actele sunt în regulă. În schimb, dacă optezi pentru un apartament într-un bloc vechi, există unele aspecte importante pe care trebuie să pe verifici înainte de a bate palma cu vânzătorul sau agenția imobiliară.

Aspectul exterior al blocului și scara

Ajungi în zona în care ai putea să locuiești pe viitor. Alocă puțin timp pentru a o inspecta în detaliu, vezi cât este de curată, dacă ai ceva spații verzi sau dacă pubelele de gunoi sunt la locul lor. Privește cu atenție imobilul, întreabă din ce an este blocul și dacă a fost reabilitat de curând. Și stuctură clădirii ar putea fi de interes dacă intenționezi să faci modificări în apartament. Pereții din beton nu se pot sparge sau decupa.

Pont: Dacă imobilul are structura din cărămidă, cel mai probabil factură la căldură va fi mai mică. Nici scară nu este de neglijat, cât este de îngrijită, dar cum arată ghenă în cazul în care este în interior. Aruncă un ochi și la avizierul de întreținere. Îți vei putea face o idee despre cât va trebuie să scoți din buzunar lunar pentru aceste cheltuieli.

Îmbunătățirile și dacă sunt pe placul tău

Un apartament într-un bloc vechi vine cu două variante. Fie nu are prea multe îmbunătățiri, motiv pentru care vei renova de la zero, iar asta implică bani în plus, fie are deja gresie, faianță, parchet care pot fi sau nu pe placul tău. Stabilește încă de la început aceste aspecte. Întreabă-te dacă după o curățenie generală ai putea să te muți în nouă ta casă.

Prețul raportat la piața actuală și potențialul zonei

Ai ales zona în funcție de bugetul pe care îl ai, de locurile în care mergi în mod frecvent, de gradul de familiarizare cu cartierul sau de mijlocele de transport în comun disponibile. De exemplu, la apartamentele de vânzare din București, cu cât e mai aproape de metrou un bloc, cu atât prețul este mai ridicat. Fiecare are propriile criterii atunci când vine vorba de ales o zona, însă nu te grăbi. Analizează prețurile, dar și potențialul pe viitor al ariei. De exemplu, dacă peste cinci ani se va construi un centrul comercial în zona, e garantat că apartamentul tău va valora mai mult.

Utilitățile din imediata apropiere

Supermarketuri, mall-uri, școli, grădinițe, mijloace de transport cu care să poți ajunge ușor oriunde, acestea sunt cele mai importante aspecte pe care e bine să le iei în calcul, atât pentru prezent, cât și peste ani. Sigur nu vei dori să petreci ore în șir in trafic pentru a-ți duce copilul la cursuri sau să fie nevoie să străbați multe străzi până la primul magazin.

Verifică actele complete ale apartamentului

Înainte să devii cumpărător, documentează-te cu privire la actele de care ai nevoie pentru a încheia procesul de vânzare-cumpărare, indiferent dacă optezi pentru o locuință achiziționată de la un expert imobiliar, fie direct de la fostul proprietar.

Foto: https://pixabay.com/ro/photos/cheie-acas%C4%83-casa-estate-afaceri-2323278/