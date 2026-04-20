(P) 7 greșeli pe care le fac românii când au nevoie urgentă de bani și cum le poți evita

Sunt momente în viață când banii se termină înainte de salariu: o factură neașteptată, o urgență medicală, o reparație auto care nu mai poate fi amânată. În acele clipe, presiunea este imensă, iar deciziile luate în grabă pot costa scump - uneori mult mai mult decât suma de care aveai nevoie la început.

Din fericire, piața financiară din România s-a diversificat semnificativ. Există astăzi soluții rapide și accesibile, cum ar fi un imprumut rapid online, care pot rezolva o situație urgentă fără drumuri la bancă și fără dosar voluminos. Problema nu este lipsa soluțiilor, ci felul în care reacționăm când suntem stresați. Graba, panica și lipsa de informare ne împing adesea spre decizii greșite care înrăutățesc situația. Iată cele mai frecvente șapte greșeli financiare pe care le fac românii în momente de criză și ce poți face tu în schimb.

Apelează la împrumuturi fără niciun act

Prima reacție a multor oameni este să caute bani acolo unde par mai ușor de obținut: un vecin, un coleg, o cunoștință care se ocupă de astfel de lucruri. Problema este că împrumuturile de acest tip nu au niciun cadru legal. Dobânzile, dacă sunt impuse, pot fi mari, iar în lipsa unui contract nu ai nicio protecție dacă apar neînțelegeri.

Ce poți face în schimb: chiar dacă ai nevoie de o sumă mică, există alternative legale, transparente și rapide. Instituțiile financiare nebancare sau băncile online îți pot oferi o soluție, de exemplu, un credit doar cu buletinul, în câteva ore, cu condiții clare și dobânzi reglementate de BNR.

Retrag bani de pe cardul de credit de la bancomat

Cardul de credit pare o salvare imediată, dar retragerea de numerar de pe el este una dintre cele mai costisitoare operațiuni bancare. Comisioanele pot ajunge la 3-5% din suma retrasă, plus dobânda care este impusă din prima zi, fără perioadă de grație.

Ce poți face în schimb: dacă ai nevoie de lichidități, un credit de nevoi personale poate fi mult mai ieftin decât avansul în numerar de pe card. Calculează costul total înainte de orice decizie.

Nu citesc contractul înainte de a semna

Stresul și urgența situației te fac să vrei să rezolvi lucrurile cât mai repede. Mulți oameni semnează contracte de credit fără să le citească integral, descoperind ulterior clauze despre penalități de rambursare anticipată, asigurări obligatorii sau dobânzi variabile care le măresc semnificativ rata lunară.

Ce poți face în schimb: chiar dacă procesul pare lent, citește mereu secțiunile despre DAE (dobânda anuală efectivă), costul total al creditului și condițiile de rambursare anticipată. Un furnizor serios îți va oferi timp să înțelegi contractul și nu te va presa să semnezi pe loc.

Iau mai mulți bani decât au nevoie, pentru că tot au ocazia

Când, în cele din urmă, ți s-a aprobat un credit, tentația de a lua o sumă mai mare decât ai nevoie este reală. Ii poți folosi si pentru altceva sau mai bine ai o rezervă - sunt ganduri care par logice pe moment, dar transformă o soluție punctuală într-o povară pe termen lung.

Ce poți face în schimb: calculează exact de câți bani ai nevoie pentru urgența respectivă și solicită doar acea sumă. Cu cât împrumuți mai puțin, cu atât plătești mai puțin în total. Disciplina financiară începe chiar de la momentul în care soliciți un împrumut.

Nu verifică dacă se califică pentru credite mai avantajoase

Mulți români cred că procesul de obținere a unui credit este complicat și că necesită un dosar voluminos. Din această cauză, aleg prima ofertă pe care o găsesc, fără să compare alternativele.

Ce poți face în schimb: în realitate, există produse financiare accesibile chiar și fără documente complicate. Înainte să accepți o ofertă, compară cel puțin două-trei variante și verifică DAE, nu doar rata lunară.

Amână plățile și lasă datoriile să se acumuleze

O altă greșeală frecventă nu este legată de împrumut în sine, ci de ce se întâmplă după. Unii oameni aleg să amâne ratele, facturile sau alte obligații, sperând că luna viitoare va fi mai bine. În realitate, penalitățile se cumulează rapid, iar datoria crește exponențial.

Ce poți face în schimb: dacă știi că nu poți plăti la timp, contactează creditorul înainte de scadență. Multe instituții financiare au proceduri de restructurare sau amânare a plăților pentru clienți care comunică proactiv. Tăcerea este cel mai scump răspuns.

Nu au niciun fond de urgență și nu încearcă să construiască unul

Poate cea mai mare greșeală nu se face în momentul de criză, ci înainte de el. Lipsa unui fond de urgență - chiar și mic - înseamnă că orice cheltuială neașteptată devine o criză financiară. Studiile arată că o rezervă de 1.000 - 2.000 de lei poate face diferența între a gestiona calm o urgență și a lua decizii disperate.

Ce poți face în schimb: chiar dacă acum apelezi la un împrumut pentru a rezolva o urgență, setează-ți un obiectiv, acela de a economisi 100-200 de lei pe lună într-un cont separat. În șase luni ai deja o pernă de siguranță care te poate ajuta să eviți un viitor stres similar.

Urgențele financiare nu pot fi întotdeauna prevenite. Dar modul în care le gestionezi contează enorm. Cel mai important lucru pe care îl poți face în momentul unei urgențe este să nu acționezi din panică. Informează-te, citește condițiile, alege soluția potrivită nevoii tale reale și, pe termen lung, construiește obiceiuri financiare care să te ferească de astfel de situații.