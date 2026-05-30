Un român de 13 ani face furori la Bayern Munchen. Puștiul i-a lăsat fără cuvinte pe nemți cu talentul său

Luca Pintea, talent româno-german de 13 ani, impresionează la academia lui Bayern München prin viziune, tehnică și versatilitate ofensivă promițătoare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 30 Mai 2026, 19:46 | Actualizat Sambata, 30 Mai 2026, 19:47
Luca Pintea – noul talent în ascensiune de la academia lui Bayern München

La doar 13 ani, Luca Pintea este considerat unul dintre cei mai promițători tineri jucători din academia clubului FC Bayern München. Tânărul fotbalist impresionează deja prin maturitatea sa în joc, prin inteligența tactică și prin ușurința cu care interpretează fazele ofensive, calități rare la o vârstă atât de fragedă.

Născut pe 26 aprilie 2013, Luca Pintea are dublă cetățenie româno-germană și a început să își formeze baza fotbalistică în Germania, evoluând la nivel juvenil înainte de a ajunge, în vara anului 2025, la celebra academie a clubului bavarez. Înainte de această mutare importantă, el a crescut și s-a dezvoltat la nivel de juniori în cadrul clubului TSV 1869 München, unde a atras atenția prin tehnica sa și prin viziunea de joc.

Luca este un jucător polivalent, capabil să evolueze pe mai multe poziții ofensive. Deși se simte cel mai bine ca mijlocaș ofensiv, el poate fi folosit cu succes și ca extremă stângă sau chiar atacant. Această versatilitate îl transformă într-un fotbalist valoros pentru echipele de juniori, oferind flexibilitate în sistemele de joc.

Pe teren, Luca se remarcă printr-o viziune foarte bună asupra jocului. Este un mijlocaș ofensiv cu profil de playmaker, mereu atent la spațiile libere și la momentele în care poate crea o pasă decisivă. Are o capacitate excelentă de a analiza rapid situațiile și de a lua decizii corecte sub presiune. În plus, nu ezită să încerce șuturi de la distanță atunci când se ivește oportunitatea, demonstrând curaj și încredere în propriile abilități.

Puștiul i-a lăsat fără cuvinte pe nemți cu talentul său

Antrenorii de la grupa U13 au remarcat deja potențialul său, considerându-l un jucător aflat pe un traseu ascendent, cu perspective reale de dezvoltare spre fotbalul de elită. Deși se află abia la începutul carierei, Luca Pintea este privit ca un nume de urmărit în următorii ani, mai ales datorită disciplinei, inteligenței în joc și progresului constant.

Dacă își menține ritmul de dezvoltare, tânărul româno-german ar putea deveni una dintre surprizele viitoare ale fotbalului european.

