Unde te adăpostești în cazul unui atac. Câte buncăre funcționale sunt în România

Situația adăposturilor de protecție civilă din România ridică semne de întrebare după incidentele recente de la graniță. Doar o mică parte dintre cele peste 5.000 de buncăre ar fi funcționale în caz de urgență.

Evenimentele tot mai alarmante petrecute pe teritoriul României au tras un semnal de alarmă în rândul populației. După ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați, iar două persoane au fost rănite, oamenii au început să își pună tot mai multe întrebări cu privire la siguranța lor și la capacitatea statului de a interveni eficient într-o situație de criză.

Potrivit raportului privind situația adăposturilor de protecție civilă, în România există peste 5.000 de buncăre și spații destinate protecției populației. Cu toate acestea, autoritățile nu știu cu exactitate câte dintre ele sunt complet funcționale și pregătite pentru o eventuală urgență.

Subiectul a fost discutat inclusiv în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în contextul mesajului transmis de România la Summitul NATO de la Washington, desfășurat în iulie 2024. Totodată, mai multe investigații jurnalistice au scos la iveală probleme grave legate de starea adăposturilor civile.

Potrivit unui raport publicat de Europa Liberă România, multe dintre spațiile aflate pe harta oficială nu dispun de dotările minime necesare, precum sisteme de ventilație funcționale, apă potabilă, toalete sau mobilier adecvat. Unele adăposturi au fost transformate în simple spații de depozitare, în timp ce altele sunt complet degradate.

Un raport realizat de Observator News arată că România are adăposturi suficiente pentru doar aproximativ 3% din populație. Cifrele oficiale indică faptul că, în cazul unui atac, doar câteva zeci de mii de oameni s-ar putea refugia în spațiile considerate funcționale.

Dintre cele peste 5.000 de adăposturi civile, doar aproximativ 550 ar mai putea fi utilizate în prezent. În Galați există doar șase buncăre funcționale, iar în Suceava doar trei. În București sunt aproximativ 1.200 de astfel de spații, însă majoritatea se află într-o stare avansată de degradare.

Majoritatea adăposturilor sunt amplasate în subsolurile blocurilor. În anul 2002, acestea au fost predate asociațiilor de proprietari, fără ca autoritățile să întocmească procese verbale privind starea lor tehnică. După izbucnirea războiului de la graniță, statul a încercat să le recupereze și să le reevalueze.

Între timp, o propunere legislativă care ar putea transforma aceste spații în adăposturi moderne pentru populație se află blocată în Parlament de mai bine de un an. Specialiștii avertizează că, în lipsa unor investiții rapide și a unor măsuri concrete, populația ar putea fi complet nepregătită în fața unei situații de urgență majoră.