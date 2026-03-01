Rezultate Loto azi, 1 martie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Antena Căutare
Rezultatele loto la extragerile de azi, 1 martie 2026, vor fi afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 01 Martie 2026, 11:41 | Actualizat Duminica, 01 Martie 2026, 11:43
Loteria Română orgsnizează noi trageri Loto astăzi, 1 martie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Cifrele norocoase se extrag în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 1 martie, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 1 martie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 1 martie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 1 martie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 1 martie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 1 martie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 1 martie 2026:

Report Loto la tragerile de duminică, 1 martie 2026

Duminică, 1 martie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 26 februarie, Loteria Română a acordat 25.580 de câștiguri în valoare totală de peste 2,16 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,32 milioane de lei (peste 653.500 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,04 milioane de lei (peste 989.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 54,93 milioane de lei (peste 10,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 423.900 de lei (peste 83.200 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 131.600 de lei (peste 25.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,19 milioane de lei (peste 233.600 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 67.400 de lei (peste 13.200 de euro).

La tragerea Noroc din data de 26.02.2026 s-a câștigat premiul de la categoria N+3 în valoare de 143.991,52 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Constanța.

La tragerea Loto 5/40 din data de 26.02.2026, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 61.273,55 lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenție loto din Târgu Jiu, iar cel de-al doilea, online, pe joaca.loto.ro.

