(P) Cum să vinzi mai repede online?

Antena Căutare
Vânzarea online a devenit una dintre cele mai rapide metode prin care românii pot transforma obiectele nefolosite în bani.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Aprilie 2026, 16:21 | Actualizat Marti, 07 Aprilie 2026, 16:24
Platforma lajumate oferă o soluție simplă și gratuită pentru publicarea anunțurilor și conectarea rapidă cu potențialii cumpărători.

Cum să vinzi mai repede online

Indiferent dacă vinzi o mașină, un telefon sau mobilier, un anunț bine optimizat poate crește semnificativ șansele unei tranzacții rapide.

Alegerea unui titlu eficient pentru anunț;

Articolul continuă după reclamă

Primul element observat de utilizatori este titlul. Acesta trebuie să fie clar, scurt și relevant.

Exemplu:

"Vând iPhone 13 stare foarte bună București"

Un titlu bine scris crește vizibilitatea anunțului în căutări.

Fotografii reale cresc șansele de vânzare

Anunțurile care conțin imagini clare primesc +30% mai multe vizualizări. Pentru rezultate mai bune:

  • fotografiază produsul în lumină naturală
  • evită fundalurile aglomerate
  • include detalii importante (colțuri, accesorii, eventuale defecte)
  • adaugă mai multe cadre din unghiuri diferite

Transparența crește nivelul de încredere și accelerează decizia de cumpărare.

Descrierea completă face diferența

Unul dintre motivele pentru care unele produse se vând mai greu este lipsa informațiilor din descriere. Cu cât anunțul este mai clar, cu atât procesul de negociere devine mai rapid.

Este recomandat să incluzi:

  • starea produsului
  • anul de achiziție
  • motivul vânzării
  • preț fix sau negociabil
  • metoda de livrare
  • disponibilitatea pentru predare personală

Pe platformele de anunțuri gratuite, descrierile detaliate cresc rata de contact din partea cumpărătorilor.

Alegerea categoriei potrivite influențează direct numărul de contacte

Publicarea anunțului în categoria corectă ajută produsul să fie găsit mai rapid de utilizatorii interesați. Platforme precum LaJumate permit filtrarea rapidă după oraș, domeniu și tip de produs, ceea ce crește șansele unei tranzacții rapide.

De exemplu, un anunț auto publicat corect va fi vizibil direct utilizatorilor care caută mașini în zona respectivă, fără să mai fie nevoie de promovare suplimentară.

Publicarea anunțurilor gratuit permite testarea rapidă a pieței

Un avantaj important al platformei lajumate este posibilitatea publicării gratuite a anunțurilor. Astfel, utilizatorii pot testa interesul pentru produs fără investiții inițiale și pot ajusta ulterior prețul sau descrierea dacă este necesar.

Această flexibilitate explică de ce tot mai mulți români aleg platformele de anunțuri locale atunci când vor să vândă rapid obiecte personale, mașini, mobilier sau produse electronice.

Prin combinarea unui titlu optimizat, a fotografiilor reale și a unei descrieri complete, șansele de vânzare cresc considerabil, iar timpul până la finalizarea tranzacției poate fi redus semnificativ.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x