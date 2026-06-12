Mireasa, sezon 13. Trei concurenți au intrat în cursa de eliminare! Care a fost motivația fetelor pentru alegerea făcută

Descoperă cine sunt cei trei concurenți intrat într-o cursă de eliminare, în gala din 12 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii. Află cine riscă să plece acasă.

În gala din 12 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, concurentul aflat pe ultimul loc în clasamentul publicului a intrat într-o cursă de eliminare alături de concurentul votat și propus spre eliminare de către fetele din casă, la care s-a adăugat concurentul propus de Emilia, drept moștenire. Descoperă în rândurile de mai jos despre cine este vorba.

Trei concurenți au intrat în cursa de eliminare! Care a fost motivația fetelor pentru alegerea făcută și ce s-a aflat în gala Mireasa din 12 iunie 2026

În gala Mireasa din 12 iunie 2026, fetele din casă au ales pe cine vor să elimine și au justificat alegerile făcute.

Bianca l-a nominalizat pe Ciprian: „Și-a exprimat dorința de a pleca acasă în gala de săptămâna trecută”

Claudia l-a votat pe Ciprian: „Știu că își dorește să plece, și-a exprimat dorința aceasta și că nu s-a apropiat de nimeni”

Ulterior, votul ei a fost anulat, iar aceasta l-a votat pe Dorian: „Pentru că nu consider că este pregătit de o relație aici”.

Ema îl alege pe Ciprian: „Pur și simplu că nu are interacțiuni în casă”

Roxana votează pe Ciprian: „Nu se îndreaptă spre nicio fată din această casă”

Amalia votează pe Dorian: „Pentru că știu că nu își face niciodată aici o relație”

Raluca votează pe Denis: „Pentru că este o atmosferă apăsătoare, nu cred că face față poveștilor din jurul lui”

Giulia votează pe Dorian: „Nu este în nicio cunoaștere”

Daniela a votat pe Dorian: „L-am votat pentru că nu a venit cu gnduri serioase de a forma o relația iar acele mici începuturi de a se închega ceva au fost doar de a da impresia că vrea ceva. Nu este pregătit să își facă o căsnicie și o relație”

Emilia l-a propus pe Daniel, ca moștenire, așa că în cursa de eliminare au intrat Dorian, Daniel și Ciprian.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 12 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.