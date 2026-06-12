Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 12 iunie 2026

Simona Gherghe a dezvăluit cine sunt Mireasa, Mirele și Mama Săptămânii, în gala de pe 12 iunie 2026. Descoperă clasamentul publicului pentru această săptămână și afla ce preferințe a avut publicul.

Săptămâna care a trecut a fost una plină de evenimente și a adus pentru concurenții din casa Mireasa. Meciul iubirii dezvăluiri inedite, situații neașteptate, certuri și mărturisiri surprinzătoare.

Și de data aceasta a fost o săptămână plină și extrem de interesantă, presărată cu tot felul de evenimente surprinzătoare și confesiuni inedite. Concurenții au avut ocazia să își exploreze mai bine personalitatea și sentimentele, iar publicul a putut să le urmărească evoluția.

După întâmplările din această săptămână, publicul Mireasa și-a decis noii favoriți!

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 12 iunie 2026

În Gala Mireasa din 12 iunie 2026, Simona Gherghe a anunțat care este clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 fete, TOP 3 băieți și află cine este mama săptămânii:

Mama săptămânii a fost votată doamna: doamna Melinda

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Giulia

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa s-a clasat: Roxana

Fata Săptămânii este: Ema

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Alan

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se află: Alexandru

Băiatul Săptămânii este: Denis

Dorian a fost votat de fete și acesta a intrat în cursă de eliminare cu Ciprian, concurentul aflat pe ultimul loc. Daniel a intrat și el în cursa de eliminare, ca moștenire lăsată de Emilia.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 12 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.