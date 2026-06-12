Facebook a picat. Problemele de funcționare raportate în România și în alte țări 

Facebook a picat sau funcționează cu dificultate pentru unii utilizatori. Problemele au fost raportate în România vineri, în jurul orei 16:30.

UPDATE 17:30 Accesul pe Facebook a fost restabilit pentru mulți dintre utilizatori. Alții au mai raportat probleme sau timpi măriți de încărcare a conținutului pe Facebook.

Știre inițială: Facebook întâmpină probleme de funcționare în acest moment pentru numeroși utilizatori din România. În timp ce unii nu pot accesa deloc platforma, alții spun că aceasta se încarcă greu sau funcționează cu întreruperi.

Potrivit platformei Downdetector, dificultăți similare sunt semnalate și în alte țări. Utilizatorii susțin că nu se pot conecta la serviciu nici din browser, nici prin aplicația mobilă dedicată.

Pe lângă România, au fost raportate probleme și în Norvegia, Statele Unite, Slovacia și Thailanda. De asemenea, mai mulți utilizatori afirmă că și alte servicii din portofoliul Meta, precum Messenger, sunt afectate de această întrerupere.

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Probleme raportate la Facebook

În momentul în care încearcă să acceseze Facebook, mulți ultilizator primesc mesajul: „Ne pare rău, ceva nu a funcționat corect. Lucrăm pentru a remedia problema și o vom rezolva cât mai curând posibil.”

Alți utilizatori au primit eroarea: „Vizualizările poveștii nu sunt disponibile în acest moment. Acest lucru se poate datora unei erori tehnice la care lucrăm pentru a o remedia. Încercați să reîncărcați această pagină.”

Deocamdată nu se știe ce a provocat incidentul și nici cât timp vor dura problemele de funcționare.