Antena Căutare
Home News Economic (P) Top 5 dispozitive de fitness pe care le poți achiziționa în rate fără dobândă

(P) Top 5 dispozitive de fitness pe care le poți achiziționa în rate fără dobândă

Tot mai multe persoane vor să facă mișcare, fără a depinde de programul unei săli de sport.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 12 Ianuarie 2026, 17:39 | Actualizat Luni, 12 Ianuarie 2026, 17:44
Descoperă cele mai potrivite dispozitive fitness pentru tine | Freepick.com

Dispozitivele de fitness pentru uz casnic reprezintă o soluție practică pentru menținerea unui stil de viață activ, iar posibilitatea de a le achiziționa în rate fără dobândă* face investiția mult mai accesibilă. Iată care sunt cele mai bune sugestii de aparate și accesorii pentru antrenamente acasă.

Benzi de alergare – cardio eficient pentru orice nivel de pregătire

Benzile de alergare sunt printre cele mai populare dispozitive de fitness pentru uz casnic, fiind potrivite atât pentru începători, cât și pentru sportivi avansați. Acestea permit antrenamente cardiovasculare eficiente, contribuind la îmbunătățirea rezistenței fizice, la arderea caloriilor și la menținerea sănătății sistemului cardiovascular. Poți ajusta viteza și înclinația aparatului în funcție de nivelul tău de pregătire, simulând mersul rapid, joggingul sau alergarea intensă.

Merită să investește în astfel de echipamente, mai ales că ai posibilitatea de a le achiziționa eșalonat. Cumpără produse de pe eMAG în rate cu Card Avantaj și bucură-te de beneficii atractive, pe termen lung (dobândă zero* la sute de articole de la partenerii comerciali, bonus la fiecare comandă, opțiuni de cashback, campanii exclusive ș.a.).

Articolul continuă după reclamă

Biciclete de fitness – antrenamente confortabile și sigure

Bicicletele de fitness sunt ideale pentru persoanele care își doresc antrenamente cardio eficiente, dar cu un impact redus asupra articulațiilor. Aceste dispozitive sunt recomandate atât pentru slăbit, cât și pentru menținerea tonusului muscular și îmbunătățirea capacității respiratorii. Există mai multe tipuri de biciclete de fitness, de la modele verticale la cele orizontale, fiecare oferind un nivel ridicat de confort și siguranță.

Aparatele multifuncționale – antrenament complet într-un singur echipament

Aparatele multifuncționale de fitness sunt concepute pentru cei care își doresc un antrenament complet, care să includă exerciții pentru toate grupele musculare. Aceste dispozitive combină mai multe funcții într-un singur echipament, permițând exerciții pentru brațe, piept, spate, picioare și abdomen. Principalul avantaj al aparatelor multifuncționale este economia de spațiu și timp. În loc să achiziționezi mai multe echipamente separate, poți opta pentru un singur aparat complex, ceea ce face investiția mult mai ușor de gestionat financiar.

Aparate pentru fitness funcțional – antrenamente dinamice acasă

Aparatele destinate fitnessului funcțional (tip stepper) sunt soluții excelente pentru cei care dispun de un spațiu limitat, dar nu vor să renunțe la mișcare. Aceste dispozitive sunt ideale

pentru tonifierea picioarelor, fesierilor și pentru îmbunătățirea coordonării și echilibrului. Antrenamentele cu stepper sunt eficiente și pot fi adaptate ușor în funcție de intensitate.

Bănci și echipamente pentru antrenamente de forță – dezvoltare musculară controlată

Băncile de fitness și echipamentele pentru antrenamente de forță sunt recomandate pentru dezvoltarea masei musculare și tonifierea corpului. Permit realizarea unei game variate de exerciții, de la antrenamente pentru abdomen până la exerciții complexe pentru piept și brațe. Reprezintă o opțiune excelentă atât pentru începători, cât și pentru cei cu experiență în antrenamentele de forță.

Alegerea dispozitivelor de fitness potrivite este un pas important către un stil de viață activ și echilibrat. Fie că optezi pentru benzi de alergare, biciclete de fitness, aparate multifuncționale sau echipamente pentru forță, posibilitatea de a le achiziționa în rate fără dobândă* îți oferă flexibilitate financiară și acces rapid la soluții moderne de antrenament, chiar la tine acasă.

*Dobânda zero se aplică dacă se achită lunar suma totală de plată, cum este evidențiată în extrasul de cont emis de Bancă. Pentru un card de credit Card Avantaj Mastercard Standard / Visa Classic cu o limită de credit de 5.367 lei, dobânda fixă este 28%/an, rata lunară de plată este 517,95 lei, iar dobânda anuală efectivă (DAE) este 34,13%, fiind calculată pentru suma menționată mai sus, retrasă în întregime în prima zi de la un ATM Nexent Bank N.V. Amsterdam Sucursala București și rambursată în 12 rate lunare egale. Valoarea totală plătibilă este de 6,263.37 lei, incluzând dobânda și comisionul anual de administrare cont curent de card, în valoare de 48 lei.

Înapoi la Homepage
AS.ro Cosmin Olăroiu face o investiție de milioane de euro. Proiectul imobiliar din București în care se implică Cosmin Olăroiu face o investiție de milioane de euro. Proiectul imobiliar din București în care se implică
Observatornews.ro Şcoli închise din cauza gerului: 2.200 de elevi au trecut în online, iar 100 sunt din nou "în vacanţă" Şcoli închise din cauza gerului: 2.200 de elevi au trecut în online, iar 100 sunt din nou "în vacanţă"
Antena 3 Un sac plic cu bani a fost găsit de un muncitor care excava pe un șantier, în Norvegia. Poliția crede că știe de unde sunt milioanele Un sac plic cu bani a fost găsit de un muncitor care excava pe un șantier, în Norvegia. Poliția crede că știe de unde sunt milioanele
SpyNews Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cât plătește Ilie Bolojan impozit pentru apartamentul său din Oradea și casa din Vadu Crișului. Cât au crescut taxele
Cât plătește Ilie Bolojan impozit pentru apartamentul său din Oradea și casa din Vadu Crișului. Cât au crescut...
Somon sau pui. Care este cea mai bună sursă de proteine pentru sănătatea inimii
Somon sau pui. Care este cea mai bună sursă de proteine pentru sănătatea inimii Catine.ro
Se anunță concedieri masive în 2026. Ce angajați riscă să rămână fără locuri de muncă în România
Se anunță concedieri masive în 2026. Ce angajați riscă să rămână fără locuri de muncă în România
Can Yaman a făcut primele declarații după acuzațiile care i s-au adus. Ce a avut de spus actorul turc
Can Yaman a făcut primele declarații după acuzațiile care i s-au adus. Ce a avut de spus actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de... Libertatea.ro
Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă
Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online
Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețetă de cheesecake fără coacere, cu fructe de pădure. Pașii simpli pentru un desert de vis
Rețetă de cheesecake fără coacere, cu fructe de pădure. Pașii simpli pentru un desert de vis HelloTaste.ro
Un sac plic cu bani a fost găsit de un muncitor care excava pe un șantier, în Norvegia. Poliția crede că știe de unde sunt milioanele
Un sac plic cu bani a fost găsit de un muncitor care excava pe un șantier, în Norvegia. Poliția crede că știe... Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi Jurnalul
Salvia este sacră. Cum să elimini blocajele energetice din casă și să atragi vibrații pozitive în viața ta
Salvia este sacră. Cum să elimini blocajele energetice din casă și să atragi vibrații pozitive în viața ta Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani
Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani Observator
Remedii naturale pentru secreții nazale abundente. Cum poți ameliora acest simptom
Remedii naturale pentru secreții nazale abundente. Cum poți ameliora acest simptom MediCOOL
Madeleine cu ciocolată, prăjituri franțuzești delicate, pufoase și cu gust bogat
Madeleine cu ciocolată, prăjituri franțuzești delicate, pufoase și cu gust bogat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele UseIT
Faci paste de la zero acasă? Cum este cel mai bine să le păstrezi și să le depozitezi
Faci paste de la zero acasă? Cum este cel mai bine să le păstrezi și să le depozitezi Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x