Antena Căutare
Home News Educatie Când are loc vacanța de schi 2026. Inspectoratele școlare au anunțat când sunt zilele libere pentru elevi în fiecare județ

Când are loc vacanța de schi 2026. Inspectoratele școlare au anunțat când sunt zilele libere pentru elevi în fiecare județ

Vacanța de schi se apropie cu pași repezi. Inspectoratele şcolare judeţene şi cel al municipiului Bucureşti au anunţat perioada aleasă pentru școlile din fiecare județ în parte.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 22 Ianuarie 2026, 15:06 | Actualizat Joi, 22 Ianuarie 2026, 15:29
Galerie
Vacanța de schi 2026 | Shutterstock

Pentru elevii din România urmează vacanța de schi. Este vorba despre acea vacnață mobilă, din februarie, stabilită de inspectoratele școlare în urma consultărilor cu părinții, elevii și cadrele didactice, potrivit observatornews.ro.

Intervalul în care se desfășoară vacanța de schi este 9 februarie - 1 martie. Inspectoratele şcolare judeţene şi cel al municipiului Bucureşti au anunţat săptămâna aleasă din acest interval.

Ministerului Educației și Cercetării a anunțat că trei județe au ales vacanța mobilă în săptămâna 9-15 februarie, alte 22 de județe între 16-22 februarie și restul în săptămâna 23 februarie – 1 martie.

Vacanța de schi 2026. Când sunt programate zilele libere pentru elevi în fiecare județ

Articolul continuă după reclamă

Vacanța de schi va fi după cum urmează:

  • 09 - 15 februarie 2026: În prima săptămână vor fi în vacanță elevii din județele Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Timiş;
  • 16 - 22 februarie 2026: În a doua săptămână, vor fi în vacanță elevii din judeţele Alba, Arad, Bihor, Braşov, Caraş-Severin, Călăraşi, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Prahova, Sălaj, Teleorman, Tulcea şi Vâlcea, precum şi elevilor din municipiul Bucureşti şi din judeţele Iaşi, Argeş, Buzău şi Olt;
  • 23 februarie - 1 martie 2026: Ultima săptămână de vacanţă, între 23 februarie şi 1 martie, va fi pentru elevii din judeţele Alba, Bacău, Botoşani, Brăila, Constanţa, Covasna, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Maramureş, Mureş, Neamţ, Vrancea, Satu Mare, Sibiu, Suceava şi Vaslui.

Citește și: Ce buget trebuie să pregătească părinții pentru grădinița privată în 2026

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După vacanța de schi, urmează modulul 4: de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026.

De sâmbătă, 4 aprilie 2026 până marți, 14 aprilie 2026, elevii vor intra în vacanța de Paște, care va fi urmată de modulul 5: de miercuri, 15 aprilie 2026 până vineri, 19 iunie 2026.

De sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026 elevii vor fi în vacanța mare, potrivit edupedu.ro.

copii la schi

Citește și: O profesoară din Spania, venită să predea în România, a criticat învățământul românesc și elevii! Ce a putut să spună

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum
Observatornews.ro Comuna în care nu s-au mărit taxele nu mai are bani de salarii sau modernizări Comuna în care nu s-au mărit taxele nu mai are bani de salarii sau modernizări
Antena 3 Îmbrăcat în pufoaică, Kim râde cu poftă împreună cu femei în costum de baie dintr-o piscină fierbinte. Imagini comice în Coreea de Nord Îmbrăcat în pufoaică, Kim râde cu poftă împreună cu femei în costum de baie dintr-o piscină fierbinte. Imagini comice în Coreea de Nord
SpyNews Marinela, adolescenta de 14 ani dată dispărută în Franța, a fost găsită. Anunțul făcut de familie Marinela, adolescenta de 14 ani dată dispărută în Franța, a fost găsită. Anunțul făcut de familie

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink’s-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink’s-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
O profesoară din Spania, venită să predea în România, a criticat învățământul românesc și elevii! Ce a putut să spună
O profesoară din Spania, venită să predea în România, a criticat învățământul românesc și elevii! Ce a...
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă Catine.ro
(P) De ce este importantă informatica pentru copii: Diferența dintre utilizatori și creatori într-o lume condusă de algoritm
(P) De ce este importantă informatica pentru copii: Diferența dintre utilizatori și creatori într-o lume condusă...
Anahí și Poncho s-au reunit la 22 de ani de la difuzarea telenovelei Rebelde. Cum arată cei doi în prezent
Anahí și Poncho s-au reunit la 22 de ani de la difuzarea telenovelei Rebelde. Cum arată cei doi în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Donald Trump, ofertă de 1.000.000 de dolari pentru fiecare locuitor din Groenlanda: „Acordul suprem, pe termen nelimitat”
Donald Trump, ofertă de 1.000.000 de dolari pentru fiecare locuitor din Groenlanda: „Acordul suprem, pe termen... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă de cartofi cu bacon și morcovi. O rețetă ideală pentru un prânz savuros
Supă de cartofi cu bacon și morcovi. O rețetă ideală pentru un prânz savuros HelloTaste.ro
O șoferiță a provocat pagube de 1,2 milioane de euro în timp ce încerca să iasă cu mașina dintr-o parcare, în Germania
O șoferiță a provocat pagube de 1,2 milioane de euro în timp ce încerca să iasă cu mașina dintr-o parcare,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Iulia Albu, disperată de factura ei uriașă la gaz: „Oare este o glumă?!”
Iulia Albu, disperată de factura ei uriașă la gaz: „Oare este o glumă?!” BZI
Pensionarii români și-ar putea câștiga dreptul la indexarea pensiilor, în Justiție
Pensionarii români și-ar putea câștiga dreptul la indexarea pensiilor, în Justiție Jurnalul
Cine este Ioana Stan, soția lui Radu Drăgușin. Povestea de dragoste a celor doi
Cine este Ioana Stan, soția lui Radu Drăgușin. Povestea de dragoste a celor doi Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Închisoare sau muncă în folosul comunităţii pentru românii care nu îşi plătesc amenzile
Închisoare sau muncă în folosul comunităţii pentru românii care nu îşi plătesc amenzile Observator
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Mini tarte cu cremă de brânză, roșii cherry și rondele de praz
Mini tarte cu cremă de brânză, roșii cherry și rondele de praz Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x