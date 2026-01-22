Când are loc vacanța de schi 2026. Inspectoratele școlare au anunțat când sunt zilele libere pentru elevi în fiecare județ

Vacanța de schi se apropie cu pași repezi. Inspectoratele şcolare judeţene şi cel al municipiului Bucureşti au anunţat perioada aleasă pentru școlile din fiecare județ în parte.

Pentru elevii din România urmează vacanța de schi. Este vorba despre acea vacnață mobilă, din februarie, stabilită de inspectoratele școlare în urma consultărilor cu părinții, elevii și cadrele didactice, potrivit observatornews.ro.

Intervalul în care se desfășoară vacanța de schi este 9 februarie - 1 martie. Inspectoratele şcolare judeţene şi cel al municipiului Bucureşti au anunţat săptămâna aleasă din acest interval.

Ministerului Educației și Cercetării a anunțat că trei județe au ales vacanța mobilă în săptămâna 9-15 februarie, alte 22 de județe între 16-22 februarie și restul în săptămâna 23 februarie – 1 martie.

Vacanța de schi 2026. Când sunt programate zilele libere pentru elevi în fiecare județ

Vacanța de schi va fi după cum urmează:

09 - 15 februarie 2026: În prima săptămână vor fi în vacanță elevii din județele Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Timiş;

16 - 22 februarie 2026: În a doua săptămână, vor fi în vacanță elevii din judeţele Alba, Arad, Bihor, Braşov, Caraş-Severin, Călăraşi, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Prahova, Sălaj, Teleorman, Tulcea şi Vâlcea, precum şi elevilor din municipiul Bucureşti şi din judeţele Iaşi, Argeş, Buzău şi Olt;

23 februarie - 1 martie 2026: Ultima săptămână de vacanţă, între 23 februarie şi 1 martie, va fi pentru elevii din judeţele Alba, Bacău, Botoşani, Brăila, Constanţa, Covasna, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Maramureş, Mureş, Neamţ, Vrancea, Satu Mare, Sibiu, Suceava şi Vaslui.

După vacanța de schi, urmează modulul 4: de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026.

De sâmbătă, 4 aprilie 2026 până marți, 14 aprilie 2026, elevii vor intra în vacanța de Paște, care va fi urmată de modulul 5: de miercuri, 15 aprilie 2026 până vineri, 19 iunie 2026.

De sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026 elevii vor fi în vacanța mare, potrivit edupedu.ro.

