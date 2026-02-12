Antena Căutare
Care este structura anului școlar 2026-2027. Calendarul oficial anunțat de Ministerul Educației. Când e vacanță

S-a decis care va fi structura anului școlar 2026-2027, iar anunțul oficial a fost făcut chiar de către reprezentanții Ministrului Educației. Află totul despre perioada de curs și vacanțe. 

Publicat: Joi, 12 Februarie 2026, 14:52 | Actualizat Joi, 12 Februarie 2026, 21:43
Descoperă cum arată structura anului școlar 2026-2027

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat în mod oficial care este structura anului școlar 2026-2027. Descoperă care este calendarul și când se desfășoară programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, dar și când e vacanță.

Care este structura anului școlar 2026-2027. Calendarul oficial anunțat de Ministerul Educației și Cercetării

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat faptul că anul școlar 2026-2027 are 36 de săptămâni de cursuri.

Elevii claselor a XII-a, a XIII-a seral și cei de la frecvență redusă vor avea parte de un an școlar format din 34 de săptămâni de cursuri, ce se vor încheia pe 4 iunie 2027.
Absolvenții de clasa a VIII-a, în schimb vor încheia anul școlar 2026-2027 pe 11 iunie 2027, după un an școlar format din 35 de săptămâni.

Citește și: Calendarul oficial pentru Evaluarea Națională la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2025-2026. Informații importante

În ceea ce privește programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, acestea se vorb desfășura între 7 septembrie 2026 și 23 aprilie 2027. S-a decis ca aceste programe naționale să fie menținute și în anul școlar 2026-2027, oficialii Ministerului Educației fiind de părere că acestea oferă elevilor șansa de a folosi informațiile teoretice într-un mod practic, prin aplicații în viața de zi cu zi.

Săptămâna de ski, cea care este decisă de inspectoratele școlare la nivelul fiecărui județ și la nivelul municipiului București va avea loc în perioada 15 februarie-7 martie 2027. Până la data de 1 aprilie 2026, decizia trebuie luată și comunicată elevilor și părinților.

În ceea ce priveşte propunerile de începere a anului şcolar în 15 septembrie, cu încheierea acestuia în 15 iunie, respectiv de eliminare/comasare a Programelor Naţionale ”Şcoala altfel” şi ”Săptămâna verde”, ministerul explică faptil că eliminarea acestor programe nu ar fi generat reducerea numărului de săptămâni de cursuri, cele două programe fiind cuprinse în numărul total al acestora, arată news.ro.

elevi stand in banci

„Începerea cursurilor cu o săptămână mai târziu, cu menţinerea numărului de săptămâni de cursuri (36), ar fi implicat decalarea cu o săptămână a încheierii cursurilor anului şcolar (25 iunie, faţă de 18 iunie), ceea ce are drept consecinţă decalarea cu o săptămână a examenelor naţionale (evaluare naţională şi bacalaureat 2027). Considerăm că este în interesul superior al copilului ca examenele să nu se decaleze, date fiind etapele ulterioare (admiterea la liceu, pentru absolvenţii clasei a VIII-a, respectiv admiterea la facultate, pentru absolvenţii clasei a XII-a)”, au transmis reprezentanţii Ministerului Educației.

