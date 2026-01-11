Antena Căutare
Ce buget trebuie să pregătească părinții pentru grădinița privată în 2026

Tot mai mulți părinții renunță la educația de stat și optează pentru instituțiile private. Iată de ce buget trebuie să dispui pentru a face această alegere.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 11 Ianuarie 2026, 10:11
Ce prețuri au programele educaționale din grădinițele private în 2026

Învățământul de stat, în România, este gratuit, pe hârtie, însă costurile și metodele de învățare ajung să îi îngrijoreze pe părinți. Dacă în anii precedenți instituțiile private nu erau o alegere populară printre părinții români, ei bine, în ultimul timp a devenit o necesitate, nu doar un moft să îți duci copilul la o școală sau grădiniță privată.

Fie că e vorba de o siguranță mai mare, fie de programul avantajos sau de metodele aplicate pentru educarea și învățarea copiilor, tot mai mulți părinți aleg variantele private, chiar dacă ajung să scoată mult mai mulți bani din buzunare.

Care este bugetul optim pentru educația preșcolară privată și cu ce beneficii vine la pachet

Costurile pentru o grădiniță privată variază, bineînțeles, de oraș, program și facilități. Părinții pot alege între programe scurte sau exinse, cu servicii educaționale suplimentare, programe care îmbină educația tradițională cu metodele inovatoare, cursuri de dezvoltare a abilităților lingvistice, sociale și motrice ale celor mici, cursuri de limbi străine sau diferite activități recreative.

Părinții nu sunt atenți doar la prețuri, ci și la beneficiile incluse în pachet.

Astfel că, pentru anul școlar 2025-2026, grădinițele private au propus pachete care au pornit de la 1.000 de lei și au depășit chiar 2.400 de lei pe lună, conform unei surse.

În Capitală părinții pot găsi cele mai diversificate opțiuni, cu program fie de la 07:00 la 12:00, fie până la 18:30, dar și cele mai mari prețuri.

De regulă, în pachete sunt incluse și: micul-dejun, gustările, activitățile recreative și educaționale, cursuri de limbă engleză, evaluări periodice, dar și servicii suplimentare, precum cele de consiliere sau logopedie.

În orașe precum Cluj-Napoca, părinții pot opta pentru programe bilingve, opțiuni de after-school sau activități extracurriculare. Un pachet mai diversificat poate ridica destul de mult tariful, până la a ajunge comparabil cu cel din București.

mamă care își încalță fetițas
Cu toate acestea, în linii mari, prețurile sunt mai mici decât în Capitală. Și în Iași, Constanța și Craiova părinții pot opta între pachete standard sau extinse, în funcție de program, preferințe și buget.

