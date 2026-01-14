O profesoară din Spania, venită să predea în România, a criticat învățământul românesc și elevii! Ce a putut să spună, fără pic de reținere, pentru o celebră publicație.

Nu mai este o noutate faptul că învățământul românesc are și multe minusuri, iar de acest lucru s-a convins și o profesoară din Spania, care a predate timp de trei ani în România, la un liceu bilingv. Cadrul didactic a făcut o serie de dezvăluiri complet neașteptate în cadrul unui interviu acordat influencerului Jose Climent pentru canalul său de Youtube.

Descoperă în rânduirle de mai jos ce a putut să spună profesoara despre învățământul românesc și despre elevi, fără pic de reținere.

Carmen, o profesoară din Spania, a predate timp de trei ani de zile în România, la un liceu bilingv. Se pare că experiența cadrului didactic a fost una ce a făcut-o să își formeze o părere nu tocmai bună despre învățământul românesc și despre elevii din țara noastră, după ce a observat cum decurg lucrurile în anul școlar.

Astfel, în cadrul unui interviu acordat pentru influencerul Jose Climent, ce a fost ulterior preluat de celebra publicație Huffington Post Spania. Cadrul didactic a spus următoarele: „În România, sistemul numeric este de la 0 la 10, dar copiii au interiorizat faptul că dacă nu fac nimic, vor obține un 8; pentru ei, un 8 este în regulă (…) Nivelul de exigență din România este extrem de scăzut; de fapt, cred că au fost din nou ultimii în raportul PISA. E o altă lume”, făcând astfel referire la Programme for International Student Assessment (PISA), adică un sistem internațional de notare a performanțelor elevilor.

„În Spania, credeam că voi muri dacă studenții mei mă operează, dar acum spun: sper să fie ei!”, a declarat profesoara, potrivit libertatea.ro.

Ea a mai povestit că elevii din România obișnuiesc să mănânce în clasă, să vină și să plece după bunul plac și chiar să doarmă în bănci, în timpul orelor. De asemenea, cadrul didactic a explicat faptul că disciplina elevilor lipsește din școlile românești, lucru de neconceput în Spania.

„În România poți să stai cu telefonul în clasă și nu se întâmplă nimic. Poți să dormi în clasă și tot nu se întâmplă nimic”, a mai explicat, criticând situațiile cu care s-a confruntat și povestind că a văzut cum elevii își comandă fast food și mănâncă în clasă, fără pic de reținere.

Toate întâmplările trăite de profesoară au determinat-o, așa cum chiar ea a spus, să aprecieze mai mult ce avea în Spania.