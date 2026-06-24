Evaluarea Națională 2026: Subiect și barem la Matematică. Surpriză la subiectul 3. Ce cerințe au primit elevii

Află ce subiect au primit elevii la Evaluarea Națională 2026, la proba Matematică. Vezi baremul și alte informații importante.

Descoperă ce subiecte au picat la examenul de la Evaluarea Națională 2026, proba de Matematică și ce cerință au primit elevii la Subiectul I, Subiectul II și Subiectul III | hepta

Miercuri, 24 iunie 2026, absolvenții de clasa a VIII-a au din nou emoții, căci elevii au susținut astăzi proba la Matematică, a doua din cadrul Evaluării Naționale 2026.

Descoperă ce subiecte s-au dat la Evaluarea Națională 2026 și care sunt baremele. Află ce cerințe au primit elevii și ce a picat la Subiectul 1, Subiectul 2 și Subiectul 3.

Evaluarea Națională 2026: unde se afișează subiectele și baremele pentru proba de Matematică

Miercuri, 24 iunie 2026, elevii care au absolvit clasa a VIII-a au susținut a doua probă din cadrul examenului de Evaluare Națională, cel care va „dicta” admiterea la liceu a elevilor în funcție de notele obținute. După ce luni au dat proba la Limba și literatura română, astăzi a fost momentul testării cunoștințelor la matematică.

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Ca în fiecare an, subiectele sunt realizate de specialiști ai Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație și sunt adaptate modelului de evaluare tip PISA.

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După probă, subiectul și baremul de corectare pentru Matematică vor fi publicate și pe site-ul subiecte.edu.ro. Baremele vor fi publicate după ora 14:00.

Evaluarea Națională 2026: Ce a picat la Subiectul 1, la Subiectul 2 și la Subiectul 3 la Matematică

La Evaluarea Națională 2026, accesul elevilor în centrele de examen a fost permis în intervalul orar 8:00 - 8:30, doar pe baza unui act de identitate. Proba la Matematică a început la ora 9:00, când elevii au primit broşura cu subiectele şi hârtie ştampilată pentru ciorne (acolo unde este cazul, au putut fi solicitate şi pagini suplimentare).

Durata de rezolvare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute (adică două ore), calculate după completarea casetei de identificare (datele introduse de elevi vor fi verificate de asistenţii din sălile de examen).

Subiectele și baremele de corectare sunt publicate în aceeași zi, după încheierea probei, pe platforma Ministerului Educației și Cercetării (MEC) și vor fi disponibile și pe Edupedu.ro.

Ce subiecte au primit elevii la Matematică (Subiectul 1, Subiectul 2 și Subiectul 3)

Și anul acesta, elevii au avut de rezolvat cerințe legate de aritmetică, algebră și geometrie.

Potrivit unor surse neoficiale și din descrierile elevilor, la Subiectul I de la Evaluarea Națională 2026 la Matematică, potrivit unor surse neoficiale, la primele probleme, elevii au avut de rezolvat calcule simple cu scăderi și înmulțumiri, aflarea unui procent dintr-un număr dat, fracții și compararea unor numere, dar și o problemă cu ecuații. La ultima problemă de la Subiectul I, elevii au primit o problemă bazată pe o dioramă și cerința impunea alegerea răspunsului dintre variantele „adevărat” sau „fals”.

La Subiectul II de la Evaluarea Națională 2026 la Matematică, elevii au avut de rezolvat cerințe despre drepte coliniare, drepte paralele și unghiuri, dar și cerințe bazate pe triunghi, paralelogram, cerc și piramida patrulateră regulată.

La subiectul III de la Evaluarea Națională 2026 la Matematică, elevii au avut de rezolvat cerințe mai dificile. la ultima problemă, elevii ar fi primit, potrivit unor surse noficiale, o problemă bazată pe prismă dreaptă cu baza pătrat. Tot la Subiectul III, elevii au avut de rezolvat expresii algebrice, probleme de calcul, dar și probleme legate de funcții, drepte și axe sau determinarea unor drepte în cadrul unui cerc.

Următoarea probă de la Evalurea Națională, proba de Luimba și literatura maternă, se va desfășura pe 26 iunie 2026. Aceasta este susținută de minoritățile din România, căci pentru toți ceilalți elevii, Evaluarea Națională se termină după proba la Matematică.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vizualiza lucrările scrise și vor putea depune contestații, urmând ca pe 8 iulie 2026 să fie afișate rezultatele finale.