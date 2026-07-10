Facultăți fără examen de admitere în 2026. Ce universități acceptă studenți pe baza mediei de la Bacalaureat

Admitere la facultate 2026: află ce universități acceptă studenți fără examen și unde media de la Bacalaureat este principalul criteriu de admitere.

Facultăți fără examen de admitere în 2026. Ce universități admit studenți pe baza mediei de la Bacalaureat | Shutterstock

Examenul de Bacalaureat s-a încheiat, iar pentru absolvenții de liceu urmează o nouă etapă importantă: admiterea la facultate. În timp ce multe instituții de învățământ superior organizează examene de admitere, există și universități care selectează candidații exclusiv pe baza dosarului și a mediei obținute la Bacalaureat.

Facultăți fără examen de admitere în 2026

Pentru tinerii care își doresc să devină studenți fără a susține un nou examen scris, există numeroase opțiuni în întreaga țară. În aceste cazuri, admiterea se face pe baza dosarului, iar principalul criteriu de selecție este, în cele mai multe situații, media generală obținută la examenul de Bacalaureat.

Citește și: Poliția Română scoate la concurs peste 1600 de posturi de agenți de poliție. Ce condiții se cer pentru admitere

Articolul continuă după reclamă

Totuși, condițiile de admitere diferă de la o universitate la alta și chiar de la o facultate la alta. Din acest motiv, viitorii studenți sunt sfătuiți să consulte metodologia oficială de admitere aferentă fiecărui program de studii înainte de a depune dosarul.

Universitatea din București

Mai multe facultăți din cadrul Universității din București organizează admiterea exclusiv pe baza dosarului, fără examen scris.

La Facultatea de Biologie, selecția candidaților se realizează în funcție de media generală de la Bacalaureat. În cazul în care doi sau mai mulți candidați au aceeași medie, departajarea se face succesiv după nota obținută la Limba și literatura română, iar apoi după nota la una dintre disciplinele: Biologie, Chimie, Matematică, Fizică, Istorie, Geografie sau Logică.

La Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, criteriile diferă în funcție de programul de studii ales. Pentru unele specializări este suficientă media de la Bacalaureat, în timp ce pentru altele sunt luate în calcul nota la Limba și literatura română și media obținută la limba străină studiată în liceu.

De asemenea, Facultatea de Administrație și Afaceri organizează admitere pe baza dosarului pentru mai multe programe de licență, printre care Administrație Publică, Administrarea Afacerilor, Marketing, Administrarea Afacerilor în limba engleză, Cibernetică Economică și Administrarea Afacerilor – extensia Focșani.

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară

La Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, admiterea se desfășoară pe baza dosarului la toate facultățile, cu excepția Facultății de Medicină Veterinară, unde se aplică reguli diferite de selecție.

SNSPA

Și Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) oferă programe de studii pentru care admiterea se face pe baza mediei de la Bacalaureat. În funcție de facultatea și specializarea aleasă, candidații pot fi nevoiți să prezinte și dovada competențelor de comunicare într-o limbă străină sau să îndeplinească alte criterii specifice.

Condițiile diferă de la o universitate la alta

Situații similare se regăsesc și în alte centre universitare din România, unde numeroase facultăți aleg să admită studenții exclusiv pe baza rezultatelor obținute la Bacalaureat. Cu toate acestea, criteriile de selecție, modul de calcul al mediei și documentele necesare pot varia în funcție de instituția de învățământ și de programul de studii.

Din acest motiv, candidații sunt încurajați să consulte cu atenție metodologia publicată pe site-ul fiecărei universități și să respecte calendarul de admitere, pentru a evita eventualele probleme legate de înscriere.

Pentru mulți absolvenți, admiterea fără examen reprezintă o oportunitate de a-și continua studiile fără stresul unei noi evaluări scrise. Totuși, concurența poate fi ridicată, iar o medie mare la Bacalaureat rămâne un avantaj important în procesul de selecție.