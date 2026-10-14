Danemarca oferă posturi de doctorand cu salarii de aproximativ 50.000 de euro brut anual. Află ce condiții trebuie îndeplinite și cum pot aplica românii.

Țara în care poți câștiga aproximativ 50.000 de euro pe an în timp ce faci un doctorat! Ce condiții trebuie să îndeplinești | Shutterstock

Danemarca oferă oportunități atractive persoanelor care vor să își continue studiile și să urmeze un doctorat. La Universitatea din Copenhaga, anumite posturi de doctorand sunt remunerate cu aproximativ 4.250 de euro brut lunar, ceea ce înseamnă peste 50.000 de euro pe an. Candidații selectați beneficiază de contract de muncă și contribuții la pensie. Iată ce condiții trebuie îndeplinite și cum pot aplica românii.

Țara în care poți câștiga aproximativ 50.000 de euro pe an în timp ce faci un doctorat

Persoanele care își doresc să urmeze un doctorat în străinătate pot avea parte de o oportunitate interesantă în Danemarca. Spre deosebire de sistemele în care doctoranzii se bazează exclusiv pe burse sau pe alte forme de sprijin financiar, numeroase universități daneze oferă posturi de cercetare remunerate, în baza unor contracte de muncă. În anumite condiții, salariul brut anual poate ajunge la aproximativ 50.000 de euro.

Un exemplu este Universitatea din Copenhaga, una dintre instituțiile care recrutează doctoranzi pentru proiecte de cercetare din diverse domenii. Potrivit informațiilor publicate pe site-urile oficiale ale universității, printre care teol.ku.dk și employment.ku.dk, unele dintre aceste oportunități presupun angajarea cu normă întreagă și plata unui salariu lunar.

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Cât poate câștiga un doctorand în Danemarca

Potrivit unui anunț oficial al Universității din Copenhaga, salariul de pornire pentru un post de doctorand poate fi de aproximativ 31.800 de coroane daneze pe lună. Suma echivalează cu aproximativ 4.250 de euro brut lunar, în funcție de cursul valutar.

Calculat pentru 12 luni, venitul ajunge la aproximativ 51.000 de euro brut pe an. La acesta se poate adăuga contribuția la pensie prevăzută în condițiile contractuale.

Este important de precizat că sumele menționate reprezintă venituri brute, înainte de impozitare. Salariul efectiv poate varia în funcție de postul ocupat, vechimea profesională și acordurile aplicabile. Prin urmare, nu toate persoanele care urmează un doctorat în Danemarca vor primi aceeași remunerație.

Ce beneficii primesc doctoranzii angajați

Unul dintre avantajele acestui sistem este că doctorandul poate avea statut de angajat al universității, nu doar de student care beneficiază de o bursă. În aceste condiții, relația profesională este reglementată printr-un contract de muncă, iar drepturile și obligațiile sunt stabilite prin condițiile contractuale și acordurile colective aplicabile.

În funcție de contract, beneficiile pot include contribuții la pensie, concediu de odihnă și drepturi privind concediile medicale. Pentru posturile cu normă întreagă, programul obișnuit de lucru este, în general, de 37 de ore pe săptămână, spune ism.ku.dk.

Beneficiile exacte depind însă de contractul semnat și de acordurile aplicabile fiecărui post. De aceea, candidații trebuie să citească atent condițiile publicate în anunțul de recrutare înainte de a depune dosarul.

În ce domenii pot găsi oportunități cei interesați

Universitatea din Copenhaga publică periodic anunțuri pentru posturi de doctorand în domenii variate, de la științele exacte și cercetarea medicală până la științe umaniste.

Printre domeniile în care pot apărea oportunități se numără inteligența artificială, biochimia plantelor, imunologia, cercetarea vaccinurilor, optica cuantică, chimia și studiile asiatice. De asemenea, sunt disponibile proiecte interdisciplinare, în care doctoranzii lucrează alături de cercetători și cadre universitare.

Lista posturilor se schimbă permanent, în funcție de proiectele disponibile și de perioadele de recrutare.

Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele interesate

Accesul la un post de doctorand remunerat nu este automat. În general, candidații trebuie să dețină o diplomă de master sau o calificare echivalentă, iar studiile anterioare trebuie să fie relevante pentru domeniul în care urmează să desfășoare cercetarea.

În funcție de proiect, dosarul de candidatură poate include un CV, diplome, foi matricole, o scrisoare de motivație și o propunere de cercetare. Unele posturi pot solicita experiență anterioară în cercetare sau competențe tehnice specifice. Cerințele privind cunoașterea limbii engleze sunt stabilite pentru fiecare program în parte, arată employment.ku.dk.

Cum pot aplica românii pentru un doctorat remunerat

Cetățenii români pot candida pentru posturile doctorale deschise candidaților internaționali, cu condiția să îndeplinească cerințele academice și profesionale ale universității.

Primul pas este identificarea unui post potrivit și verificarea condițiilor de eligibilitate. Ulterior, candidații trebuie să pregătească documentele solicitate și să le transmită în termenul prevăzut în anunț. Selecția poate fi competitivă, iar obținerea unui loc nu este garantată, arată EURES.

În calitate de cetățeni ai Uniunii Europene, românii pot lucra în Danemarca fără a avea nevoie de un permis de muncă. Totuși, în funcție de durata șederii și de situația individuală, pot fi necesare formalități administrative privind înregistrarea șederii și obținerea documentelor relevante. Trebuie menționat faptul că nu este vorba despre un ajutor de 50.000 de euro pentru cei care se mută în Danemarca

Informația potrivit căreia poți câștiga aproximativ 50.000 de euro pe an în timp ce faci un doctorat trebuie înțeleasă în contextul său. Nu este vorba despre o sumă oferită automat de statul danez persoanelor care se mută în țară și nici despre un ajutor financiar acordat tuturor studenților.

Venitul menționat reprezintă echivalentul aproximativ al salariului brut anual aferent anumitor posturi doctorale remunerate. Pentru a beneficia de acesta, candidatul trebuie să obțină un loc în urma procesului de selecție și să îndeplinească toate condițiile de angajare.

Totodată, nu toate programele doctorale sunt finanțate în același mod, iar salariile diferă în funcție de universitate, contract și experiența profesională.

Cu toate acestea, pentru absolvenții care își doresc o carieră în cercetare, Danemarca poate reprezenta o opțiune de luat în calcul, mai ales în cazul programelor care oferă atât posibilitatea de a obține titlul de doctor, cât și un salariu pe durata studiilor.