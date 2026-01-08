Zeci de școli din România au fost închise pe 8 ianuarie din cauza ninsorilor. Cursurile, suspendate sau organizate online

Zeci de unităţi de învăţământ din judeţele Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Prahova, Satu Mare, Sălaj şi Sibiu, au fost închise joi, 8 ianuarie 2026, potrivit news.ro.
Ministerul Educaţiei a anunţat că, potrivit informaţiilor primite de la inspectoratele şcolare judeţene până la ora 9.00, ca urmare a nonsorilor abundente din timpul nopţii, cursurile vor fi suspendate sau se vor desfăşura online, joi, în următoarele unităţi de învăţământ:
Lista completă cu unitățile de învățământ din România închise pe 8 ianuarie 2026
Bihor:
- Şcoala Gimnazială Nr. 11 Oradea, parţial online
- Şcoala Gimnazială Nr. 1 Pocola, parţial online
Alba
- cursuri suspendate în Zlatna
Bacău
- Şcoala Cornii de Sus - Tătărăşti, cursuri suspendate
- Şcoala Gimnazială Ardeoani, cursuri suspendate
Bistriţa-Năsăud
- Şcoala Gimnazială Grigore Herinean Galaţii Bistriţei, cursuri suspendate
- Şcoala Gimnazială Petri, cursuri suspendate
- Şcoala Gimnazială Sanmihaiu de Câmpie, cursuri suspendate
- Şcoala Gimnazială Şieu-Măgheruş, cursuri suspendate
Iaşi
- Şcoala Dobrovăţ, cursuri suspendate
Satu Mare
- cursuri suspendate comuna Pir
- comuna Beltiug, satele Ghirisa şi Sandra - activităţi online
Gorj
- Școala Gimnaziala Godinesti, cursuri suspendate
Sibiu
- Şcoala Gimnazială Amnas, cursuri suspendate
- Şcoala Gimnazială Bârghis, cursuri suspendate
Argeş
- Şcoala Mălureni, structura Tufanu, cursuri suspendate
- Şcoala gimnazială Stoeneşti, cursuri suspendate pentru elevii din satul Piatra.
Cluj
7 unităţi de învăţământ preuniversitar cu activitatea educaţională suspendată joi:
- Şcoala Gimnazială Ploscoş
- Şcoala Gimnazială Aluniş
- Şcoala Primară Aiton
- Şcoala Gimnazială Râşca
- Şcoala Gimnazială Aşchileu
- Şcoala Gimnazială Măguri- Răcătău, Structură Muntele Rece
- Şcoala Gimnazială Căianu, Grădiniţa cu Program Normal Vaida-Cămăraş
- o unitate de învăţământ preuniversitar cu activitate online (Colegiul Naţional ”Andrei Mureşanu” Dej).
Meteorologii au emis avertizări de ninsori și frig pentru toată țara.
„Pe parcursul zilei de joi (8 ianuarie) va ninge la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, vor fi precipitații mixte în Muntenia și sudul Moldovei și mai ales ploi în Dobrogea. Se va depune strat de zăpadă în jumătatea nordică a țării și în zona montană, în general de 3...10 cm. Pe arii restrânse se va depune polei, îndeosebi în sud-estul Moldovei. Vântul va avea intensificări în sudul, centrul și estul țării, cu viteze în general de 45…65 km/h, precum și la munte, unde rafalele vor depăși 60…80 km/h, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută. În noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte vor fi temperaturi minime deosebit de scăzute și ger, astfel că acestea se vor situa în general între -15 și -10 grade”, au anunțat meteorologii, potrivit meteoromania.ro.