Zeci de școli din România au fost închise pe 8 ianuarie din cauza ninsorilor. Cursurile, suspendate sau organizate online

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii ar fi trebuit să se întoarcă la școală pe 8 ianuarie. Din cauza ninsorilor abundente mai multe școli din 15 județe au fost închise. Orele s-au mutat în format online, ori s-au suspendat

Zeci de școli din România au fost închise pe 8 ianuarie din cauza ninsorilor | Shutterstock

„Pe parcursul zilei de joi (8 ianuarie) va ninge la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, vor fi precipitații mixte în Muntenia și sudul Moldovei și mai ales ploi în Dobrogea. Se va depune strat de zăpadă în jumătatea nordică a țării și în zona montană, în general de 3...10 cm. Pe arii restrânse se va depune polei, îndeosebi în sud-estul Moldovei. Vântul va avea intensificări în sudul, centrul și estul țării, cu viteze în general de 45…65 km/h, precum și la munte, unde rafalele vor depăși 60…80 km/h, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută. În noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte vor fi temperaturi minime deosebit de scăzute și ger, astfel că acestea se vor situa în general între -15 și -10 grade”, au anunțat meteorologii, potrivit meteoromania.ro.

Meteorologii au emis avertizări de ninsori și frig pentru toată țara.

7 unităţi de învăţământ preuniversitar cu activitatea educaţională suspendată joi:

Ministerul Educaţiei a anunţat că, potrivit informaţiilor primite de la inspectoratele şcolare judeţene până la ora 9.00, ca urmare a nonsorilor abundente din timpul nopţii, cursurile vor fi suspendate sau se vor desfăşura online, joi, în următoarele unităţi de învăţământ:

Zeci de unităţi de învăţământ din judeţele Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Prahova, Satu Mare, Sălaj şi Sibiu, au fost închise joi, 8 ianuarie 2026, potrivit news.ro.

