Când începe vacanța de Paște 2026. Cât durează și când se întorc elevii la școală

Află când începe vacanța de Paște 2026 pentru elevi, cât durează și când revin la cursuri. Detalii importante pentru clasele a VIII-a și a XII-a.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 06 Martie 2026, 18:15 | Actualizat Vineri, 06 Martie 2026, 18:20
Elevii vor intra în vacanța de primăvară în luna aprilie, iar perioada liberă este programată astfel încât să cuprindă și sărbătorile pascale. | Shutterstock

Se apropie unul dintre cele mai așteptate momente ale anului. Părinții și elevii se întreabă când va începe vacanța de Paște 2026. Așteptarea a luat sfârșit, iar calendarul oficial a fost publicat.

Când începe vacanța de Paște 2026

Elevii vor intra în vacanța de primăvară în luna aprilie, iar perioada liberă este programată astfel încât să cuprindă și sărbătorile pascale. Această vacanță marchează trecerea către etapa finală a anului școlar. Ministerul Educației precizează că reluarea cursurilor va marca începutul ultimului modul de învățare, care se va desfășura până la vacanța de vară, ultima din acest an școlar.

Vacanța de vară este cea mai lungă și importantă perioadă de odihnă, mai ales pentru elevii din clasele terminale. Perioada de studii după Paște va fi intensă, în special pentru cei care se pregătesc pentru examenele naționale.

Calendarul oficial al vacanței de primăvară

Conform Ministerului Educației, cursurile se vor desfășura până vineri, 3 aprilie 2026, inclusiv. Începând cu 4 aprilie, elevii vor intra în vacanța de primăvară, care cuprinde și sărbătorile pascale. Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie 2026. Structura anului școlar a fost gândită astfel încât elevii să petreacă sărbătorile alături de familie și cei dragi.

Vacanța de Paște se va încheia marți, 14 aprilie 2026, iar elevii vor reveni la cursuri miercuri, 15 aprilie 2026. Aceasta este și data la care începe ultimul modul de învățare din anul școlar 2025–2026. Ultimul modul se va încheia odată cu începutul vacanței de vară, programată pentru 19 iunie 2026.

Ce se întâmplă pentru elevii din anii terminali

Situația elevilor din clasele terminale este puțin diferită. Pentru elevii de clasele a VIII-a și a XII-a, ultimul modul de învățare este extrem de important, marcând finalul ciclului gimnazial, respectiv liceal. Conform structurii anului școlar, cursurile pentru clasele terminale se încheie mai devreme decât pentru restul elevilor.

Cum va arăta vacanța pentru elevii de clasa a VIII-a

Pentru cei care termină gimnaziul urmează Evaluarea Națională. Cursurile se încheie, de regulă, la începutul lunii iunie, iar apoi elevii susțin examenul. Testele sunt esențiale pentru admiterea în liceu, iar punctajele obținute vor sta la baza repartizării în licee și vor influența opțiunile educaționale disponibile.

Cum va arăta vacanța pentru elevii de clasa a XII-a

Pentru elevii din ultimul an de liceu, cursurile se încheie anticipat, permițând pregătirea pentru Examenul Național de Bacalaureat. Acesta validează nivelul de pregătire la finalul studiilor liceale și atestă competențele dobândite pe parcursul anilor de școală.

În cazul filierelor tehnologice și al învățământului profesional, structura anului școlar poate varia, incluzând perioade pentru susținerea examenelor de certificare profesională.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

